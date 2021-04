Meseberg

Über das vergangene Wochenende versuchten bisher unbekannte Täter, in ein Nebengebäude eines Hotels in der Meseberger Dorfstraße einzubrechen. An einer Tür konnten Hebelspuren festgestellt werden. Obwohl die Täter nicht in das Innere des Gebäudes gelangten, verursachten sie doch einen hohen Schaden: Die Polizei schätzt die Summe auf etwa 5000 Euro.

Von MAZonline