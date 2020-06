Gransee

In der Nacht zum Donnerstag (25. Juni) versuchten bisher unbekannte Personen, die Eingangstür eines Reisebüros in der Granseer Rudolf-Breitscheid-Straße durch Aufhebeln zu öffnen, was ihnen aber misslang. Am Türrahmen sind Hebelspuren erkennbar. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

