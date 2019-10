Vertreter der Handwerkskammer vor Ort

Wolfsruh

Der Betrieb von Maler- und Lackierermeister Heiko Gürtler (53) ist mit insgesamt 13 einer der größeren dieser Branche und dazu noch ein Traditionsunternehmen. Der Großvater machte sich vor 70 Jahren selbstständig, nachdem es die Familie nach dem Krieg nach Wolfsruh verschlagen hatte. Sein Sohn Hans-Dieter Gürtler (76) übernahm das Geschäft und übergab die Verantwortung vor zehn Jahren an seinen Sohn.

Über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Handwerks ganz allgemein und den Betrieb in Wolfsruh im Besonderen tauschten sich Heiko und Hans-Dieter Gürtler am Mittwoch mit den Vertretern der Handwerkskammer Potsdam aus. Bei ihnen zu Gast waren der Vizepräsident Burghard Ehlert und Hauptgeschäftsführer Ralph Bührig, die mehrere Betriebe in Oberhavel besuchten.

Bürokratie wächst weiter an

Auch wenn die Beschäftigungslage derzeit gut ist, muss sich Heiko Gürtler schon jetzt Gedanken über das kommende Jahr machen. Aufträge für die zehn Gesellen und den Lehrling zu beschaffen, ist allerdings nur ein Teil der unternehmerischen Verantwortung. Der hohe bürokratische Aufwand, immer neue Anforderungen, die auch gerade aktuell von der Politik diskutiert werden, erschweren die Arbeit sowohl der Verwaltungen als auch der Unternehmer. Als Beispiel nannte Burghard Ehlert die im Sondierungspapier der künftigen Regierungskoalition genannten „ökologischen Kriterien im Brandenburger Vergabegesetz“.

„Der Aufwand bei den Ausschreibungen ist zu hoch“, sagte Burhard Ehlert. „Wir versuchen der Politik klarzumachen, dass die Anforderungen runtergeschraubt werden müssen.“ Dass der immer aufs Neue beschworene Bürokratieabbau nichts weiter sei als ein Lippenbekenntnis, darüber sind sich die Handwerker einig.

Es fehlt an Wertschätzung

Wie das Image des Handwerks verbessert werden könnte, auch darum ging es bei dem gestrigen Gespräch. Allerdings zieht sich dieses Problem durch verschiedene gesellschaftliche Ebenen. „Die Wertschätzung der beruflichen Bildung ist ein Thema“, so Ralph Bührig. Heutzutage gehe es hauptsächlich darum aufzusteigen, so Heiko Gürtler, handwerkliche Tätigkeiten würden bei der Zukunftsplanung der Jugendlichen kaum eine Rolle spielen. Für die berufliche Orientierung setzten sich die Schulen in sehr unterschiedlichem Maße ein, so seine Erfahrung.

Froh über treue Mitarbeiter

Die Gürtlers haben eins auf jeden Fall früh erkannt: Den Berufsnachwuchs muss man selbst heranziehen. „Wir können zufrieden sein, wir haben einen festen Stamm von Mitarbeitern“, stellte Heiko Gürtler fest. „Die Fluktuation ist gering.“ Einer der beiden Mitarbeiter, die kürzlich in den Ruhestand verabschiedet wurden, hat im Betrieb gelernt und war 48 Jahre dabei. Wenn der jetzige Auszubildende seine Lehre absolviert hat, wäre die Ausbildungsstelle wieder frei, aber nur für jemanden, „der wirklich will“, so Heiko Gürtler.

Hans-Dieter (l.) und Heiko Gürtler vor dem Betrieb in Wolfsruh. Quelle: Martina Burghardt

Ob der Sohn von Heiko Gürtler einmal in die Fußstapfen seiner Vorväter tritt, ist ungewiss, obwohl auch er nach dem Abitur eine Malerlehre absolviert und seinen Meister gemacht hat. Inzwischen hat er studiert und arbeitet als Innenarchitekt. Eine der beiden Töchter wird Lehrerin, die andere geht noch zur Schule. So wie den Gürtlers geht es etlichen Handwerksbetrieben in Brandenburg. „Viele Unternehmer, die sich vor 30 Jahren selbstständig gemacht haben, suchen eine Nachfolge“, so Ralph Bührig.

Die Vertreter der Handwerkskammer warben dafür, Service-Angebote zu nutzen. Heiko Gürtler ist in der Maler- und Lackierinnung Oberhavel aktiv.

Von Martina Burghardt