Vom Nachwuchs der Sternengucker und Mäuseschrecken im Naturpark Stechlin

Die gute Nachricht: Die Paare, die Robert Frank und seine Kollegen 2021 beobachtet haben, waren alle erfolgreich. Die im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land tätigen Horstbetreuer sahen wie schon in den Jahren zuvor besonders bei See-und Fischadler, Schwarzstorch und Wanderfalke ganz genau hin. Beim Schreiadler erübrigte sich dies – das Greifvogelpaar war zwar aus seinem Winterquartier zurück in die Heimat gekommen, hatte aber einen Horst – so nennt sich das Nest der Tiere – außerhalb der Grenzen des Parks gewählt. „Das ist normal, sie wechseln gerne einmal“, so Frank. Und auch wenn sie in der Luft gesehen wurden, ist über den Erfolg der Brut und Jungenaufzucht nichts bekannt geworden, was es beim Pressegespräch zum Greifvogelreport 2021 am Mittwoch zu sagen gegeben hätte.

Die Aufnahme des seltenen Schwarzstorchs wurde per Wildkamera gemacht, die an einem seiner Lieblingsplätze angebracht wurde. Quelle: Robert Frank

Das größte der Tiere, der Seeadler, wurde in den Grenzen des Naturparks mit vier brütenden Paaren gesichtet. Drei waren erfolgreich und brachten je ein Junges durch, das vierte Paar blieb ohne Nachwuchs. Bereits 2020 war der Bruterfolg mit drei Küken der mit bis zu knapp 2,50 Meter Flügelspannweite zu den größten Greifen Europas gehörenden Tiere hier eher unterdurchschnittlich. Die Ursache dafür kann man oft in Störungen durch Menschen finden. „Ich suche den Seeadler“, lautete beispielsweise die Aussage eines Mannes, der durch den Naturpark streifte, erzählt Robert Frank. Was er wohl nicht wusste: Der Seeadler will mit dem Menschen so gut wie nichts zu tun haben. Wird er gestört, verlässt er den Horst. Und damit, gerade in der jetzt beginnenden Brutzeit, auch die Eier. Diese können leicht auskühlen und das war es mit dem Nachwuchs. Deshalb bitten die ehrenamtlichen Horstbetreuer Einheimische wie Besucher, auf den Wegen zu bleiben und die, die mit dem Boot unterwegs sind, nicht zu dicht ans Ufer zu fahren. Zugenommen habe auch der Holzeinschlag und Abtransport in den Wäldern rund um den Park. Die lärmintensive Arbeit mit der Motorsäge kann die Tiere natürlich auch stören.

Ideale Bedingungen

Nicht ganz so scheu ist der kleine Bruder des Seeadlers. Fischadler belegen im Naturpark Jahr für Jahr ein Areal mit der größten Brutdichte in Mitteleuropa. Kein Wunder, denn die Bedingungen sind ideal. Viel Wasser bedeutet viel Fisch für den Räuber, der sich ausschließlich davon ernährt. Hohe Bäume sowie Bruthilfen etwa auf Strommasten tun ihr übriges, damit sich die Vögel wohl fühlen. Besonders die Strommasten sind bei ihnen beliebt, da es nur wenige Bäume gibt, die deutlich höher als der übrige Bestand sind. Und solche Positionen bevorzugt der Fischadler zum brüten. „Er will die Sterne sehen, brütet immer ganz oben“, so Frank. Und er braucht einen freien Rundumblick.

Noch sieht er nicht nach Spitzensportler aus, der kleine Wanderfalke. Aber in diesem Jahr gehört er schon zu den schnellsten Jägern auf dem Planeten. Quelle: Robert Frank

Weiter auf Erholungskurs ist zudem der Wanderfalke, zumindest was die Jungenaufzucht im Naturpark betrifft. Acht Brutpaare zogen 21 Jungtiere auf, die alle beringt werden konnten. 2020 sorgten 10 Paare für 24 junge Wanderfalken. Der schnellste Raubvogel der Welt, der sich fast ausschließlich von anderen Vögeln, die er im Flug erbeutet, ernährt, erscheine bei seinen Beutezügen besonders spektakulär.

Erfolgreiches Jahr

Liebling von Horstbetreuer Robert Frank ist jedoch nach wie vor der einzige Nicht-Greifvogel unter den beobachteten Arten, der Schwarzstorch. Seit 2008 brüten das Paar im Naturpark und ist jedes Jahr erfolgreich, 2021 wurden drei kräftige Jungtiere mit zum Überwintern gen Süden genommen. Jetzt freue er sich schon auf die Rückkehr der beiden Tiere in den kommenden Wochen, so Frank.

Kooperationen und Patenschaften

Quasi als „Beifang“ zu den zielgerichtet beobachteten Arten und ihrem Bruterfolg geraten natürlich auch andere Greifvögel ins Visier der vier Horstbetreuer. Mäusebussarde und Turmfalken etwa, dazu Schleiereulen und Waldkäuze. Auch sie sind nicht erfolglos durch die Brutsaison gekommen. Zudem steige die Nachfrage, was man denn für die Tiere tun könne. Ein Projekt startet demnächst an der Kirche in Menz. Dort werden während der Sanierungsarbeiten im Turm zwei Kästen für Turmfalken eingesetzt. Natürlich in Absprache mit dem Pfarrer, so Mario Schrumpf, Leiter des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land. Menz ist dabei nur der Auftakt. Weitere Kästen in den Kirchen der Umlandgemeinden seien bereits für die gar nicht menschenscheuen Turmfalken geplant. Außerdem seien die ersten Greifenpatenschaften auf den Weg gebracht, bei denen sich Privatleute und Unternehmen an dem Aufstellen von Nisthilfen beteiligen.

Fleißige Mäusejäger

Gerade bei den Eulen, Mäusebussarden sowie den Turmfalken betonte Schrumpf, dass deren Wert oft unterschätzt wird. Sie sind vorrangig Mäusejäger und halten den Bestand der kleinen Nager kurz. Die vergreifen sich nämlich gern an Wurzeln junger Pflanzen sowohl im Feld als auch im Wald, was diese oft absterben lässt.

Von Björn Bethe