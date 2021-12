Von Zehdenick aus unterwegs in Oberhavel und der Uckermark: Tierische Hilfe auf Rädern

Zehdenick

Die Idee schoss Alexandra Bartelt während ihres Praktikums durch den Kopf: „Das könnte ich eigentlich auch machen“, dachte sie. Damals absolvierte die heute 33-Jährige während ihres Studiums der Tiermedizin an der Freien Universität gerade ein Praktikum und arbeitete dabei in zwei mobilen Tierarztpraxen – einer Pferdepraxis und einer mobilen Kleintierkardiologie. Eine mobile Tierarztpraxis zu betreiben – diesen Gedanken fand sie vielversprechend. Inzwischen ist aus der Wunschvorstellung Realität geworden.

Alexandra Bartelt (l.) und Nadine Müller vor dem Tierarzt-Mobil in Zehdenick. Quelle: Uwe Halling

Seit etwa zwei Wochen fährt Alexandra Bartelt mit einem Kleintransporter über Land und behandelt nach entsprechender telefonischer Anfrage und Terminvermittlung tierische Patienten in ihrem Tierarzt-Mobil. „Unsere Einsatzgebiete sind in erster Linie die Kreise Oberhavel und Uckermark“, verrät sie. Wenn Alexandra Bartelt „unsere“ sagt, dann aus einem guten Grund: Ihr zur Seite steht Tierarzthelferin Nadine Müller. Die beiden Frauen hatten, wie sie sagen, schon immer den Wunsch, beruflich mal etwas mit Tieren machen zu wollen. Nun sind sie ein mobiles Team und den überwiegenden Teil ihrer Arbeitszeit auf Achse zu kranken Tieren, die medizinische Hilfe benötigen. Dafür hat Alexandra Bartelt, die ebenso wie Nadine Müller in Templin wohnt, extra einen früheren RTW umbauen und entsprechend ausrüsten lassen. „Das war eine ziemliche kostenaufwendige Angelegenheit, für die ich einen Kredit aufnehmen musste“, sagt Alexandra Bartelt.

Das Tierarzt-Mobil hat einen sehr geräumigen Innenraum für die Behandlung von Tieren. Quelle: Uwe Halling

Wer einen Blick in das Fahrzeug wirft, erkennt auch warum. Dort wurden eine Menge moderner medizinischer Geräte installiert, die für Untersuchungen gebraucht werden. Die 33-Jährige, die in Zehdenick aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, bevor sie am Strittmatter-Gymnasium in Gransee ihr Abitur gemacht hat, zählt ein paar Gerätschaften auf: „ein Röntgengerät, ein Ultraschallgerät, ein Inhalationsnarkosegerät, eine kleine Zahnstation.“ Damit lasse sich schon eine ganze Menge anfangen. Nach und nach, so sagt sie, werde sicherlich noch weiteres medizinisches Gerät hinzukommen.

Alexandra Bartelt (l.) testet das Ultraschallgerät bei dem elfjährigen Chihuahua „Bexter vom Dallgowschlösschen“. Rechts: Tierarzthelferin Nadine Müller. Quelle: Uwe Halling

Die ersten beiden Wochen, die die Frauen mit dem Tierarztmobil unterwegs waren, seien gut verlaufen, meint die studierte Tierärztin. Da seien vor allem Hunde, Katzen aber auch Pferde behandelt worden. Alexandra Bartelt erinnert sich an einen Hund, der Knochen gefressen hatte. Und Nadine Müller kommen die zwei Ponys in den Sinn, die sich eine schwere Infektion eingefangen hatten. „Die Leute freuen sich, wenn wir vorfahren und sehen, wie ihren Tieren geholfen wird“, sagt Alexandra Bartelt. Und Nadine Müller fügt hinzu: „Die Menschen sind sehr offen und entspannt, was sich sehr positiv auf die Behandlungsatmosphäre und das Verhalten der Tiere auswirkt.“ In festen Praxen könne es während der Wartezeiten durchaus schon mal Stress unter den Tieren geben, was sich in der Regel auch negativ auf die Tierbesitzer auswirke. Natürlich müssten die Besitzer jener Tiere, die die mobile Tierarztpraxis anheuern, die Anfahrt bezahlen. „Aber zumeist nur anteilig“, sagt Alexandra Bartelt. Denn sie versuche die Route der Patienten, die angesteuert werden, immer nach lokalen Gesichtspunkten zusammenzustellen. Das spare Kilometer und der Kundschaft auch Kosten.

Alexandra Bartelt bei der Auswertung einer Röntgenaufnahme. Quelle: Uwe Halling

Alexandra Bartelt kennt auch den Dienst in stationären Tierarztpraxen. Bevor sie sich mit dem Tierarzt-Mobil selbstständig machte, hat sie zwei Tage pro Woche in einer Praxis in Hohen Neuendorf und drei Tage in der Praxis von Tierarzt Carsten Löffelholz in der Zehdenicker Kampstraße gearbeitet. Die Einrichtung von Carsten Löffelholz sei auch ihre Ausbildungspraxis gewesen. Außerdem versah sie unmittelbar nach ihrer Lehre zur tiermedizinischen Fachangestellten (Tierarzthelferin) etwa eineinhalb Jahre Dienst in Tierarztpraxen in Zehdenick und Templin, bevor es dann fünfeinhalb Jahre studieren ging. Nadine Müller hat die Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten an einer Klinik in Braunschweig absolviert. Dorthin sei sie durch ihren Freund gekommen. Doch inzwischen habe das Heimweh gesiegt und nun lebt die 33-Jährige zusammen mit ihrem Freund wieder in Templin. Ob sie einmal studieren wird, weiß Nadine Müller noch nicht so genau. Aber weiterbilden möchte sie sich schon. „Vielleicht in die Richtung Physiotherapie oder Chiropraktik.

Nadine Müller mit dem Katzenkörbchen und Leckerlis für die vierbeinigen Patienten. Quelle: Uwe Halling

Zunächst wollen es Alexandra Bartelt und Nadine Müller weiterhin dem Zufall überlassen, wo sie mit dem Tierarzt-Mobil unterwegs sein werden. „Das richtet sich ja immer danach, wer uns anruft und hinbestellt“, sagt die Tierärztin. Aber später sei es durchaus mal denkbar, dass es für den einen oder anderen Ort Zeiten gebe werde, wann das Mobil dort Station macht. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Erst mal sehen, ob die Leute die Idee der mobilen Tierarztpraxis weiterhin so zustimmen und aufgeschlossen annehmen, wie in der zweiwöchigen Anfangsphase.

Von Bert Wittke