Von der Sonne geblendet: Autofahrer übersieht 16-Jährigen in Gransee

Gransee

Als ein 16-jähriger Oberhaveler am Montag (28. September) gegen 13 Uhr die Straßenseiten in der Oranienburger Straße wechselte, übersah ihn offenbar ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Oberhavel. Dieser fuhr mit seinem Opel auf der Oranienburger Straße und gab gegenüber den Beamten an, dass er von der Sonne geblendet worden war. In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich der Jugendliche und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für etwa 40 Minuten voll gesperrt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Der Opel blieb weiter fahrbereit. Gegen den 65-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von MAZonline