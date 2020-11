Neuglobsow

Es war eine ganz einfache Frage, die Adolf Böttcher am 10. November 1990 gestellt wurde: „Und was machst du jetzt?“ Ein Kollege wollte es auf der Heimfahrt nach der Mitgliederversammlung der Produktionsgenossenschaft der Binnenfischer „Rhin“ wissen. Die Antwort konnte klarer nicht sein: „Ich will raus hier!“ Raus aus der Genossenschaft. Rein in die Selbstständigkeit. So, wie es in der Familie Böttcher eigentlich immer war. Im Moment ziehen die Böttchers in der siebten Generation Fische aus dem Wasser (es heißt, dass es sogar zwölf Generationen sind, das lässt sich aber nicht nachweisen).

In diesem Gebäude wird der Fang verarbeitet. Quelle: Stefan Blumberg

Neustart ein Wagnis

Das, was Adolf Böttcher 1990 begann, hat immer noch Bestand. Heute ist die „ Fischerei Stechlinsee“ in Neuglobsow 30 Jahre alt. Die Firmengründung war damals ein sehr mutiges Unterfangen. Viele Abnehmer gab es nach der Wende plötzlich nicht mehr: Fischläden schlossen, die Russen – bis dato Großeinkäufer – zogen ab. Und nun? Ein ehemaliger Studienkumpel von Adolf Böttcher, Siegfried Schadebroth, in Westberlin Inhaber eines Fischereibetriebes, half. Er stellte Verbindungen her, verborgte seinen Verkaufswagen, wäre auch als Bürge eingesprungen. „Wir mussten erstmal laufen lernen“, sagt Sohn Rainer Böttcher, der ab 1994 in der extra gegründeten „GbR Böttcher & Sohn“ gemeinsame Sache mit seinem Vater machte. Beide entwickelten das Unternehmen weiter.

Das Fischrestaurant ist ein Haus für Feinschmecker. Quelle: Stefan Blumberg

Gaststätte genießt sehr guten Ruf

Den Anstoß für ein weiteres Standbein gab Rainers Ehefrau Ulrike, die eines Tages beklagte: „Ihr seid immer nur am See. Ich komme mal mit runter und bringe 20 Brötchen mit.“ Der Beginn des gastronomischen Angebotes auf dem Fischereigelände am Stechlinsee. Die Küche der Fischgaststätte mit Chefin Ulrike genießt weit und breit einen sehr guten Ruf. Arbeitsräume wurden umgebaut, Ferienwohnungen kamen dazu. Um die kümmert sich Tochter Lena gewissenhaft.

Erste Ausbildung, zweite Ausbildung

Gefischt wurde und wird natürlich weiter. 2013 stieß Sohn Martin dazu. Nach seiner Ausbildung zum Lebensmitteltechniker in Sachsen („Da lernte ich meine Heimat lieben!“) entschied er sich, in die Fußstapfen seiner Vorfahren zu treten. Er ging nochmals in die Lehre (nach Lychen). Nach nur zwei Jahren bestand er die Prüfung mit Auszeichnung. Ein Jahr später verabschiedete sich der Firmengründer Adolf Böttcher aus dem Tagesgeschäft.

600 Hektar bewirtschaftete Fläche

Das Familienunternehmen läuft stabil. Vater Rainer (58) und Sohn Martin (32) kümmern sich um den Fischfang, arbeiten unter und über Wasser; neuerdings auch wieder mit einem Auszubildenden ( Martin Renner aus Gransee). 600 Hektar bewirtschaften sie; den Stechlinsee, den Dagowsee und den Nehmitzsee – und verkaufen dafür auch Angelkarten. Früher waren es mehr Seen mit insgesamt 1000 Hektar. Aale, Barsche, Hechte oder Schleie gehen ihnen ins Netz. Auch Quappen, Bleie, Plötzen oder Rotfedern sind in den Seen zu Hause. Nicht zu vergessen: die Maräne. Abnehmer in Meseberg, Lychen, Kunsterspring, Neuglobsow (Fontanehaus, Luisenhof) bestellen den Fisch, der nur in wenigen Seen vorkommt; vor allem im Stechlin, dem größten Klarwasser-See Nordeutschlands (69,5 Meter tief). Seeadler, Eisvogel, Otter, Biber & Co. bereichern das tägliche Naturschauspiel. Bevor die Ware die Fischerei – sie liegt direkt am Stechlinsee – verlässt, wird jedes Tier von den Fischern verarbeitet. „Alles Handarbeit!“ Allerdings bleiben 70 bis 80 Prozent des Fangs in Neuglobsow – für den Eigenbedarf in der Gaststätte.

Der „Rote Hahn“ – eine Legende. Quelle: Stefan Blumberg

Kurzzeittief schnell überwunden

Schwierig gestaltete sich die Situation am Anfang der Coronazeit. „Wir hatten alles vorbereitet, es hätte losgehen können. Und dann war Schluss“, erinnert sich Martin Böttcher. Der Lockdown. Aber durch die unerwartete Nachfrage vom Betreiber des Berliner Unternehmens „Vom Einfachen das Beste“ („Kann ich euch irgendwie unterstützen?“), der Fische kaufte, päppelten sich die Neuglobsower auf.

Die Tage der Fischer sind lang, beginnen im Sommer früh um 5 Uhr und enden erst am Abend. In der Gaststätte helfen Vater und Sohn auch. „Da sind wir die Hucker“, sagt Martin Böttcher, „machen alles, was anfällt.“

Das beobachtet auch regelmäßig der Firmengründer Adolf Böttcher (86). „Er schaut regelmäßig nach dem Rechten. Ohne geht es nicht“, erzählt sein Sohn Rainer Böttcher. „Da würde ihm etwas fehlen.“

