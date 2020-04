Vorsicht ist geboten, aber für Panik besteht kein Grund

Oberhavel

Die Corona-Krise ist allgegenwärtig, auch die Verwaltungen Oberhavel-Kommunen bekommen sie zunehmend zu spüren. Unter anderem deshalb, weil die Gewerbesteuern sinken und auch die Schlüsselzuweisungen für Kommunen geringer ausfallen werden als ursprünglich angenommen. Die Stadt Oranienburg hat am Montag die Notbremse gezogen und eine Haushaltssperre verhängt. Doch wie verkraften andere Kommunen die Krise finanziell?

Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp: „Die Stadt steht nicht vor der Zahlungsunfähigkeit.“ Quelle: Enrico Kugler

„Wir haben die Worte der Kanzlerin im Ohr, die zur Vorsicht mahnt“, sagt Robert Philipp. Aber wenn die Stadtverordneten am 30. April im örtlichen Feuerwehrgerätehaus zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommen, so der Bürgermeister von Fürstenberg/ Havel, stehe das Thema Haushalt nicht auf der Tagesordnung. Aber natürlich sei man darauf gefasst, dass die Schlüsselzuweisungen vom Land geringer ausfallen werden und dass es in nächster Zeit zahlreiche Anträge auf Aussetzung von Steuern geben wird. „Wir rechnen schon mit Mindereinnahmen von mehren Hunderttausend Euro“, so der Verwaltungschef. Aber Fürstenberg stehe nicht kurz vor der Erklärung der Zahlungsunfähigkeit. „Wir haben nicht so viel Gewerbe bei uns, wie die Stadt Oranienburg“, sagt der Bürgermeister. Folglich seien auch die steuerlichen Verluste geringer. Die Stadt Fürstenberg verfüge mit Blick auf die kommenden vier Jahre über eine Rücklage von fünf Millionen Euro und sei damit reaktionsfähig. Es sei aber sicher davon auszugehen, dass die Haushaltspläne kommender Jahre anders aussehen werden, als zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Künftig müsse alles auf den Prüfstand, wobei zu beachten sei, was Pflichtaufgaben sind und welche freiwilligen Leistungen von der Kommune erbracht werden. Er steh im engen Austausch mit dem Kämmerer, sagte Robert Philipp. Als Mitglied des Städte- und Gemeindebundes hofft Fürstenbergs Bürgermeister, dass dieses Gremium den Kommunen bei der Bewältigung finanzieller Engpässe unter die Arme greifen wird, zunächst gelte es aber Schätzungen abzuwarten, wie hoch die Verluste der Kommunen sein werden.

Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg: „Die März-Zahlen stimmen noch. Und unsere Liquidität auch.“ Quelle: Martina Burghardt

„Wir erwarten Veränderungen, vor allem auf der Einnahmenseite“, sagt Bert Kronenberg und fügt hinzu: „Die März-Zahlen stimmen aber noch. Und unsere Liquidität auch.“ Nach Aussage des Bürgermeisters von Zehdenick habe man das Instrument der Haushaltssperre im Blick, derzeit sei das jedoch kein Thema, weil der Haushaltplan immer noch – wie ursprünglich vorgesehen und beschlossen – umgesetzt werde. Bert Kronenberg ist davon überzeugt, dass die Mehrzahl der Mindereinnahmen erst gegen Ende 2020 beziehungsweise vielleicht auch erst im kommenden Jahr so richtig deutlich werden. „Wir werden darauf vorbereitet sein, wenn wir reagieren müssen“, versichert der Verwaltungschef. Stolz ist Bert Kronenberg darauf, dass die Stadt trotz der angespannten Lage fleißig dabei ist, beschlossene Investitionen voranzutreiben. Das werde teilweise auch in der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung deutlich werden, wenn es unter anderem um Vergaben im Zusammenhang mit dem Umzug der Havellandgrundschule oder um den Bau neuer Löschwasserbrunnen geht.

Dierektor der Amtes Gransee und Gemeinden Frank Stege: „Wir nehmen die Situation sehr ernst, wollen aber auf gar keinen Fall in Panik verfallen.“ Quelle: Uwe Halling

Größte Aufmerksamkeit in Verbindung mit der Haushaltsplanung prägt auch die Situation im Amt Gransee und Gemeinden. „Wir beobachten alle Entwicklung sehr genau“, versicherte Frank Stege. Wie der Direktor des Amtes Gransee und Gemeinden weiter sagt, würden Einnahmen und Ausgaben regelmäßig kontrolliert. Und natürlich werde man gemeinsam mit den Fachbereichen und den Stadtverordneten beziehungsweise Gemeindeparlamenten sämtliche im Haushaltsplan verankerten Ausgaben auf den Prüfstand stellen. Von einer möglichen Haushaltssperre wie in Oranienburg sei man jedoch weit entfernt. „Wir nehmen die Situation sehr ernst, wollen aber auf gar keinen Fall in Panik verfallen“, so der Amtsdirektor.

Bürgermeister der Gemeinde Löwenberger Land Bernd-Christian Schneck: „Wir sind gegenwärtig dabei, die sich abzeichnenden Mindereinnahmen zu ermitteln.“ Quelle: Stefan Blumberg

„Wir sind gegenwärtig dabei, die sich abzeichnenden Mindereinnahmen zu ermitteln“, unterstreicht Bernd-Christian Schneck. Der Bürgermeister der Gemeinde Löwenberger Land erwartet geringe Gewerbesteuereinnahmen, weniger Einnahmen aus der Einkommenssteuer und er rechnet auch mit geringer werdenden Schlüsselzuweisungen vom Land. Deshalb werde man den Haushaltsplan jetzt genau durchforsten und schauen, welche Ausgaben geplant sind. Vor allem werde man jene Vorhaben auf den Prüfstand stellen, die nicht gefördert werden und sehen, ob sie nicht besser erst ein oder zwei Jahre später realisiert werden sollten. Die Fachämter seien beauftragt, den Haushaltplan nach diesen Prämissen genau unter die Lupe zu nehmen. Ob dann womöglich ein Nachtragshaushalt notwendig werden wird oder ob es gar zu einer Haushaltssperre kommen muss, bleibe abzuwarten, so der Bürgermeister. Darüber könnten erst Aussagen getroffen werden, wenn man genau wisse, wie sich die Einnahmenseite darstellen wird. Dafür gebe es zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch keine belastbaren Zahlen und folglich auch keine verlässlichen Aussagen.

