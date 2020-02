Gransee

Mit einem offenbar gefälschten Fünfziger wollte am Mittwoch zur Mittagszeit eine 51-Jährige bei einer Tankstelle in der Oranienburger Straße in Gransee bezahlen. Die Mitarbeiterin der Tankstelle stellte bei einer Überprüfung des Geldscheins jedoch fest, dass dieser offensichtlich nicht echt ist und rief die Polizei zu Hilfe.

Die Beamten stellten den gefälschten Geldschein sicher und nahmen zudem eine Anzeige wegen des Inverkehrbringen von Falschgelds gegen die Frau. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline