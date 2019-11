Start für die Weihnachtsbäckerei

Meseberg

Ganz besonderer Besuch fuhr am Montagmorgen in Meseberg beim Schlosswirt in Mesebergvor. 40 Kinder der Kitas Bärenwald Gransee und Zwergenland Altlüdersdorf stiegen aus dem von der Polizei begleiteten Bus. Sie waren die ersten, die sich in der Weihnachtsbäckerei an die Arbeit machen durften. Die ganze Woche lang werden Kita-Kinder aus dem Amt Gransee und Gemeinden in der zur Backstube umfunktionierten Gaststube im Gewölbekeller Plätzchen ausstechen, dekorieren und Pfefferkuchenhäuser gestalten.

Sven Emmrich half bei den kniffligen Dekorationen der Pfefferkuchenhäuser bei der Weihnachtsbäckerei am Montag im Schlosswirt Meseberg. Quelle: Uwe Halling

Daran hatten die Vier- und Fünfjährigen am Montag ihren Spaß, etliche von ihnen waren zum ersten Mal dabei. „Es macht so viel Freude, in die leuchtenden Kinderaugen zu sehen“, so Sven Emmrich, der schon zum vierten Mal die Weihnachtsbäckerei im Schlosswirt vorbereitet hat. Beim Backen halfen am Montag die Erzieherinnen und Schlosswirt-Mitarbeiterinnen.

2000 Euro für die Weihnachtsbäckerei gespendet

Für die Zutaten, den Bustransport und die Überraschungen haben engagierte Granseer, Parteien und Unternehmer bis jetzt 2190 Euro gespendet. „Viele sind von Anfang an mit dabei“, freut sich Sven Emmrich. Auftakt für die diesjährige Spendenaktion war im September, als die ersten Plakate aufgehängt wurden.

Wie schon in den Vorjahren werden die Pfefferkuchenhäuser der einzelnen Kitas beim Weihnachtsmarkt in Gransee am 7. Dezember präsentiert. Außerdem bekommen die beteiligten Einrichtungen ein Geschenk vom Weihnachtsmann. Die Wunschliste wird gerade erstellt.

Plätzchen für zu Hause

Zwei Stunden waren die Kitakinder am Montag mit Plätzchenbacken beschäftigt. Sie verbrauchten fünf Kilogramm Teig und eineinhalb Kilogramm Zuckerglasur, dazu jede Menge Deko – von Gummibärchen bis zu Domino-Steinen. Am Ende konnten zahlreiche Plätzchen-Tüten für zu Hause gepackt werden.

Mittwoch kommt Besuch

Für Mittwoch haben sich übrigens mehrere Besucher in der Weihnachtsbäckerei angekündigt, darunter Fred Plessow von der Bäckerei in Teschendorf und Christian Bahrmann vom Kika-Fernsehen. Sie werden nicht nur sich und die Kinder unterhalten, sondern tatkräftig mithelfen.

Von Martina Burghardt