Weihnachtsbuch: Stars zwischen zwei Deckeln

Himmelpfort

Es waren alle hier!“, schwärmt Lutz Wilke. Eine charmante Übertreibung. „Alle“ sind in jedem Fall eine Menge bekannter Leute; Prominente und sogar Stars. Bernhard Brink, Matthias Platzeck oder der Sandmann. Sie haben sich alle im Gästebuch „Weihnachtsmann Himmelpfort“ eingetragen. Lutz Wilke, Ortsvorsteher, und Kornelia Matzke, Weihnachtsengel im Ort, sind die Paten für dieses Buch. Das gibt es seit 2004. Die Engel seien damals auf die Idee gekommen, ein Gästebuch anzulegen. Es ist ein richtiger Wälzer.

Schauspielerin mit Heimspiel

Der Schlagerstar Bernhard Brink besuchte den Ort das Weihnachtsmannhaus und den Weihnachtsmarkt bereits zweimal (2006 und 2014). Er kündigte an: „Ich komme gern wieder!“ Dass Schauspielerin Josefine Preuß in Himmelpfort auftauchte, ist keine Sensation, denn ihre Oma stammt von dort. Die Mimin hatte 2014 – dem 30. Jahrestag der Weihnachtspostfiliale – einen öffentlichen Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt und schrieb: „Ich erinnere mich gern an die schöne Lesung, zusammen mit dem Sandmann. Ein kleiner Kindheitstraum wurde wahr, besonders schön, da in Himmelpfort.“ Die damalige Bundesfamilienministerin (2013 bis 2017) Manuela Schwesig und jetzige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hinterließ diese Zeilen: „Vielen Dank, dass ihr jedes Jahr so viele Kinder glücklich macht und den Traum vom Weihnachtsmann am Leben erhaltet – auch für Erwachsene.“

Der Himmelpforter Ortsvorsteher Lutz Wilke und rbb-Wetterfee Joanna. Quelle: Stefan Blumberg

Ein Eintrag von Helene Fischer

Es gab aber bekannte Menschen, die ohne einen Eintrag wieder von dannen zogen. „Einigen bin ich hinterher gefahren, um mir noch ein paar Zeilen ins Buch schreiben zu lassen“, erzählt Lutz Wilke. Um den schriftlichen Beweis seiner Anwesenheit im Fürstenberger Ortsteil anzutreten (2003), fing Lutz Wilke den einstigen Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Matthias Platzeck, in Berlin ab. Er hatte dort einen Termin. Helene Fischer war bislang noch nicht in Himmelpfort. „Wir luden sie ein, aber sie ist schwer zu bekommen. Wir erhielten leider eine Absage“, so Lutz Wilke. Aber als kleinen Trost schickte sie eine Karte mit besten Grüßen an den Weihnachtsmann. Damit ist sie die einzige, die im Weihnachtsbuch steht, ohne bislang in Himmelpfort gewesen zu sein.

Eine Doppelseite für Josefine Preuß. Quelle: Stefan Blumberg

Der Sandmann gab sich zweimal die Ehre

Mehrfach schaute der legendäre Sandmann (in Lebensgröße) in der Adventszeit im Weihnachtsdorf Himmelpfort vorbei. Prinzessin Maja von Hohenzollern lernte der Ortsvorsteher auf der Bastelmesse in Leipzig kennen – und heuerte sie für seinen Wohnort an. Als die Kinder der damaligen Kita erfuhren, dass eine echte Prinzessin nach Himmelpfort kommt, sollte sie ihre Krone mitbringen. Mit einem Diadem auf dem Kopf trat sie dann tatsächlich auf. Sie ließ sich in der Kita blicken und las in der Weihnachtsmannstube.

Der Weihnachtsmann erhielt zweimal von Radiosendern Besuch. 2005 sendete Spreeradio mit Moderator Jochen Trus aus Himmelpfort. Zwei Jahre später wiederholte das BB-Radio mit der Morningshow samt der Moderatoren Clara Himmel und Jens Herrmann.

Einladung an Wolfgang Lippert

Entertainer, Schauspieler und Sänger Wolfgang Lippert war ein Wunschkandidat der Engel. Nach einem ersten Kontakt per Mail fuhr Lutz Wilke nach Ralswiek ( Rügen), wo Lippert bei den Störtebeker-Festspielen mitwirkt, um ihm die Einladung persönlich zu überbringen. Lippert kam nach Himmelpfort, besuchte die Engel, machte mit ihnen ein Foto und las auf der Bühne auch noch eine Geschichte vor.

Maite Kelly hinterließ diesen Spruch. Quelle: Stefan Blumberg

Mit Sängerin Maite Kelly, Schauspieler Henry Hübchen oder Sängerin Angelika Mann statteten weitere Promis dem Staatlich anerkannten Erholungsort einen Besuch ab. Und das Weihnachtsbuch hat noch viele freie Seiten ...

Von Stefan Blumberg