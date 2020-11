Weihnachtsmann: Ankunft in Himmelpfort

Himmelpfort

Der Weihnachtsmann ist in Himmelpfort eingetroffen. Mit dem Geschenkesack auf dem Rücken. Mit Engel. Mit einem besonderen Gefährt, einem E-Bike der Deutschen Post. Und Kinder waren auch wieder dabei. Es gibt jedoch ein großes Aber: Aufgrund der anhaltenden Corona-Infektionsgefahr wird es in diesem Jahr keine öffentlich zugängliche Weihnachtspostfiliale geben. „Wir haben uns aufgrund der besonderen Bedingungen gemeinsam mit der Stadt Fürstenberg schweren Herzens dafür entschieden, das Postamt nicht für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, sagte Anke Blenn, Pressesprecherin Deutsche Post DHL, am Donnerstag kurz nach der Ankunft des Weihnachtsmannes. Und sie ergänzte: „Zum Schutz der Kinder und der Besucher und natürlich des Weihnachtsmanns und der Engel.“ Sie stellte in dem Zusammenhang klar: „Die Briefe mit den Wunschzetteln werden trotzdem alle beantwortet.“

Mit E-Bike und Geklingel

Der Star des Tages war der Mann in Rot-Weiß. Mit einem E-Bike und lautem Geklingel rollte er auf das Gelände des Landhauses in Himmelpfort. Hierhin wurde die Ankunft des Weihnachtsmannes verlegt, weil die Bedingungen in Corona-Zeiten dort besser waren als im Weihnachtspostamt, das nur ein paar hundert Meter entfernt liegt.

Anzeige

Die Mädchen aus der Bredereicher Grundschule (von links): Lira (7 Jahre), Leonie (6), Nele (7), Nora (7). Quelle: Uwe Halling

Grundschülerinnen aus Bredereiche

Mit dabei war diesmal nicht eine ganze Schulklasse aus einer der Grundschulen der Stadt ( Fürstenberg und Bredereiche), sondern eine kleine Abordnung aus Bredereiche: Lira, Leonie, Nele und Nora. „Wir sind aus der 1. und 2. Klasse“, sagte Zweitklässlerin Nora (7). Sie erklärte und zeigte dabei mit dem Finger auf dem Beutel in ihrer Hand: „Wir haben die Wunschzettel von unserer Schule dabei.“ Leonie hielt ihren Wunschzettel aufgeregt in der Hand, um ihn dem Weihnachtsmann persönlich zu übergeben. „Ich habe gemalt. Einen Weihnachtsbaum und Geschenke. Geschrieben habe ich nichts.“ Trotzdem hat sie Wünsche für das Weihnachtsfest. „Ein Handy, ein Tablet und L.O.L-Puppen. Aber ein Handy darf ich noch nicht haben“, gab sie zu. Alle vier sind sich einig, dass Corona so schnell wie möglich verschwinden möge. Gemeinsam sangen die Mädchen dem Weihnachtsmann „O Tannenbaum!“ Dafür erhielten sie in dieser Weihnachtssaison die ersten Geschenke vom Weihnachtsmann: für jedes Mädchen eine Tüte mit Süßigkeiten.

Briefe müssen bis zum 3. Advent vorliegen Die Wunschzettel sollten bis spätestens dritten Advent (13. Dezember 2020) in Himmelpfort eintreffen, damit die Antwort noch rechtzeitig auf den Weg gebracht werden kann. Ganz wichtig: der Absender muss auf dem Brief stehen, damit der Weihnachtsmann antworten kann. Die Himmelpforter Adresse: Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort

Post aus Taiwan

Der Mann mit dem Rauschebart verriet am Donnerstag, dass schon kistenweise Briefe in der Weihnachtspostfiliale eingegangen sind (8000), obwohl es bis dahin noch gar nicht auf hatte. Aber da die Kinder (und Erwachsenen) das ganze Jahr über schreiben können, wundert diese hohe Zahl nicht. Unter den Briefen ist einer aus Taiwan. Von dort kommt die meiste Post aus dem Ausland – mal abgesehen von Deutschland.

Presserummel in Himmelpfort. Quelle: Uwe Halling

20 Engel beantworten die Briefe

Die Deutsche Post hat wie in den Vorjahren für die Beantwortung der Briefe 20 Helfer(innen) engagiert. Viele von ihnen sind Saisonkräfte in anderen Himmelpforter Unternehmen, die nun für sechs Wochen Briefe beantworten. Über das Briefzentrum in Hennigsdorf werden die Antwortbriefe an die Kinder in aller Welt versandt. Die jüngeren Kinder wünschen sich oft Gesellschaftsspiele, Bücher, Bausteine, Puppen, Fahrräder, Lastwagen, Geländeautos und Raumschiffe. Die etwas älteren Kinder wünschen sich vor allem Spielkonsolen, Laptops, Smartphones und Tablet-Computer.

„Es ist jedes Mal irgendwie anders“

Der Bürgermeister von Fürstenberg/ Havel, Robert Philipp (parteilos), ist seit seinem Amtsantritt im Jahre 2003 durchweg bei der Eröffnung des Weihnachtspostfiliale dabei. „Es ist jedes Mal irgendwie anders“, sagt er. „Bedauerlich ist die Corona-Situation. Sie wirkt sich auf die Besucherzahlen aus. Die Betreiber der Gaststätten und Herbergen sind davon direkt betroffen. Trotz der jetzigen Situation sollten die Kinder nicht vergessen, zu schreiben – an den Weihnachtsmann oder an die Familie.“

Ortsvorsteher Lutz Wilke mit einem Buch für den Weihnachtsmann. Quelle: Uwe Halling

Himmelpfort – immer eine Reise wert

Der Himmelpforter Ortsvorsteher Lutz Wilke (Allianz für Fürstenberg und Ortsteile) ist froh, dass die Briefe weiter in Himmelpfort beantwortet werden. „Der Weihnachtsmann hielt Wort!“ Allen (potentiellen) Besuchern sagt er, dass Himmelpfort so oder so eine Reise wert sei; sowohl im Sommer und als auch im Winter. Das Dorf mit seinen Seen ist ein Staatlich anerkannter Erholungsort.

Von Stefan Blumberg