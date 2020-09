Wenn die Schulbusse kommen, wird es an den Haltestellen in Nassenheide wuselig

Nassenheide

Seit Mittwoch vergangener Woche wird auf der Bundesstraße 96 in Teschendorf gebaut. Das hat natürlich auch Folgen für den Schülerverkehr, der sonst in diesem Bereich unterwegs ist.

6.15 Uhr am Montagmorgen in Nassenheide. Noch ist es am Ortseingang, der in Richtung des alten Dorfkerns führt, relativ ruhig. Hin und wieder verlässt ein Pkw oder auch mal ein Transporter den Ort über die Kopfsteinstraße in Richtung B 96. Die beiden Bushaltestellen in der Straße Am Dorfanger, unweit der Kirche, sind noch menschenleer und die Scheiben vom Morgentau noch ziemlich blind.

Anzeige

Heiko Seidler fuhr am Montag die Schulkinder aus Neuendorf und Teschendorf nach Nassenheide. Das, so der Busfahrer der OVG, habe reibungslos geklappt. In Nassenheide müssen die Kinder dann in den Bus nach Grüneberg beziehungsweise Löwenberg umsteigen. Quelle: Bert Wittke

Weitere MAZ+ Artikel

Etwa eine halbe Stunde später hat sich die Lage gründlich verändert. Gegen 6.45 Uhr trifft an der Haltestelle in Richtung B 96 der sogenannte Zubringerbus ein. Er sammelt die Schulkinder in den Ortsteilen Neuendorf und Teschendorf ein und bringt sie nach Nassenheide. Zuletzt hatten Eltern darüber berichtet, dass der Zubringerbus sehr voll gewesen sei. Am Montag war die Situation in dem Bus der Oberhavelverkehrsgesellschaft gut überschaubar. „Es gab überhaupt keine Probleme“, berichtete Busfahrer Heiko Seidler. Im Gegenteil! Die Schülerinnen und Schüler hätten ausreichend Platz gehabt und alle hätten auch vorschriftsgemäß Mund- und Nasenschutz getragen. Bevor er in Neuendorf losgefahren sei, habe er sich bei den Schülern vorsichtshalber noch einmal erkundigt, ob auch alle da sind und erfahren, dass noch ein Schulkind aus dem Ortsteil Neuhof, das mit einem rufbusähnlichen Fahrzeug zur Haltestelle nach Neuendorf gebracht wird, fehle. Als das Kind da war, so Heiko Seidler, sei er losgefahren.

Zuerst kam am Montag der Bus, der die Schulkinder nach Oranienburg fährt. Er stoppte an der Haltestelle, wo sonst die Busse halten, die nach Grüneberg und Löwenberg fahren. Das sorgte kurzzeitig für Verwirrung. Quelle: Bert Wittke

Wenige Minuten vor 7 Uhr hält ein OVG-Bus an der Haltstelle in Fahrtrichtung Dorfkern. Dieser Bus nimmt jene Schulkinder auf, die nach Oranienburg in die Schule fahren. Dieser Bus, so berichten Eltern, müsse die Schüler eigentlich an der gegenüberliegenden Haltestelle (Richtung B 96) aufnehmen, während die Haltstelle Richtung Dorfkern den beiden Bussen vorbehalten sein soll, die nach Grüneberg und weiter nach Löwenberg fahren. An diesem Montag steht er folglich am falschen Ort. Als er gerade losgefahren ist, kommt zunächst ein kleiner OVG-Bus und dann ein längerer „Schlenki“-Bus. Beide sollen über Grüneberg nach Löwenberg fahren. Das scheint aber gegenwärtig auch noch nicht ganz klar zu sein. An einem Tag in der vergangenen Woche, so berichten Eltern, habe es plötzlich geheißen, dass nur einer diesen beiden Busse auch an der Schule in Grüneberg hält. Deshalb hätten dann plötzlich einige Eltern ganz panisch ihre Kinder aus einem der Busse geholt und schnell in den anderen gesetzt. Dieser sei dann schließlich ziemlich überfüllt losgefahren.

Bitte einsteigen zum Bus nach Löwenberg über Grüneberg. Quelle: Bert Wittke

Obwohl der Gesetzgeber bezüglich des Schulweges die Eltern in der Pflicht sieht, bemühen sich sowohl die Gemeinde Löwenberger Land als auch die Schule darum, den Kindern in dieser durch die Bauarbeiten auf B 96 zugespitzten Situation so gut es geht zu helfen. „ Heico Fourmont, der zurzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Libertasschule in Löwenberg absolviert, ist am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vergangener Woche mit den Schüler jeweils hin und zurückgefahren“, berichtet Schulleiter Axel Klicks. Dabei habe er sich nach Kräften bemüht, den Mädchen und Jungen bei der Orientierung zu helfen. Das sei vor allem in Nassenheide wichtig, wo die Schulkinder aus dem Ort einsteigen und die aus Richtung Teschendorf kommenden Mädchen und Jungen von einem Bus in den anderen umsteigen müssen.

Am Montag unterstützte die mit einer orangefarbenen Weste ausgestattete Jugendbetreuerin der Gemeinde Löwenberger Land, Liane Jung, die Schüler beim Umsteigen in Nassenheide. Quelle: Bert Wittke

Am Montag hatte sich dort Jugendbetreuerin Liane Jung mit einer orangefarbenen Weste postiert, während ihre Kollegin Kerstin Schubert am Einsteigepunkt in Teschendorf Stellung bezogen hatte.Zudem haben die Eltern von Schulkindern auch selbst die Initiative ergriffen. Einige bringen ihre Kinder so oft es geht zum Bus in Nassenheide und kümmern sich dabei natürlich auch um die anderen Schulkinder. „Ich bin den Eltern für ihre Initiative und hohe Kooperationsbereitschaft sehr dankbar“, sagt Schulleiter Axel Klicks und berichtet, dass mit Daniela Werner eine Mutti sogar täglich mit den Schülern mitfährt. War der Schulweg von Teschendorf nach Grüneberg beziehungsweise Löwenberg sonst in etwa zehn Minuten zu bewältigen, kommen jetzt über Nassenheide und weiter auf der Umleitungsstrecke über die L 213 und die B 167 schnell 50 Minuten oder sogar eine ganze Stunde zusammen.

Nach Grüneberg und Löwenberg verkehren am Morgen von Nassenheide aus zwei Busse, darunter ein normaler Bus und ein längerer Gelenkbus. Quelle: Bert Wittke

Die Schule, so Axel Klicks, reagiere darauf, in dem sie mit der ersten Unterrichtsstunde je nach Eintreffen der Busse ein paar Minuten später beginnen. „Wenn sich Beobachtungen, dass die Busse zu voll sind bestätigen“, werden wir mit der OVG noch einmal das Gespräch suchen“, kündigte der Schulleiter an. Es sei natürlich eine große Belastung, zirka 40 Minuten und mit Mund- und Nasenschutz in einem vollem Bus unterwegs zu sein. Außerdem appelliert der Schulleiter speziell an die Autofahrer in Nassenheide, das ohnehin nicht ganz komplikationslose Umsteigeprozedere in Nassenheide durch riskante Überholmanöver oder Hupkonzerte noch zusätzlich zu erschweren und die Situation anzuheizen.

Von Bert Wittke