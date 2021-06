„Werners beste Seiten“: Liebe, Träume, Respekt und die Unlust am Lernen

Gransee

Was Greta Thunberg heute propagiert, hat Sebastian Donix vor 20 Jahren kommen sehen: „Macht weiter so, liebe Erwachsene – das Leben wäre doch ohne Katastrophen viel zu langweilig“. Unter diesem Titel erschien vom damaligen Zehntklässler der Werner-von-Siemens-Schule Gransee ein Beitrag in der Schülerzeitung. Er schrieb über die BSE-Krise, Umweltverschmutzung, Klimakatastrophe, Atomwaffen, Ausrottung von Tierarten, Terrorismus. Er mahnte die Schönfärberei der Verantwortlichen an und fragte sich: „Wie lange existiert diese Welt noch?“ Keine Party ohne Ecstasy, Ein Leben ohne Fleisch, Schwanger in der Schulzeit, Verrohte Sprache – verrohte Menschen? Die Themen sind schier unerschöpflich. Und doch sind sie nur eine kleine Auswahl dessen, was von „Werners beste Seiten“ – der Schülerzeitung der Werner-von-Siemens-Schule Gransee – in einem Jubiläumsband zusammengefasst wurde. Quasi ein „Best of“.

Zweieinhalb Jahre bis zur Druckreife

„Wir haben den Aufwand tatsächlich unterschätzt“ sagt Martina Witzlau, Lehrerin der Schule und Redakteurin der Zeitung, über die Herstellung dieser nun vorliegenden Sonderausgabe von „Werners beste Seiten“, die im Schnitt zwei- bis dreimal jährlich erscheinen und von der Arbeitsgemeinschaft Schülerzeitung produziert werden. Zweieinhalb Jahre hätte man gebraucht, um das Buch druckfertig in den Händen zu halten. Nun liegt es vor. Es ist ein Jubiläumsband, welcher anlässlich des 25. Namensjubiläums der Schule entstanden ist und eigentlich schon im Vorjahr fertig sein sollte. Aber die Zeit wurde knapp – und Corona gab den Machern ein Jahr Aufschub.

Viele Beiträge mussten noch einmal erfasst werden

„Ich sammelte das Material in all den Jahren“, sagt Manuela Winter, ebenfalls Lehrerin und Redakteurin der Zeitung. „Gemeinsam mit den Zehntklässlern des Wahlpflichtkurses Medien und Kommunikation haben wir das gesamte Material gesichtet, gelesen und aussortiert. Anschließend legten wir fest, welcher Beitrag sich in der Extraausgabe wiederfinden sollte.“ Ein mühevoller Prozess, da auch nicht viel Zeit zur Verfügung stand (zwei Stunden in der Woche) und die Beiträge von etwa der Hälfte aller Ausgaben noch einmal erfasst werden musste, weil sie gar nicht digitalisiert waren. Und durch die Corona-Pandemie entstand eine völlig neue Situation – die Schüler waren plötzlich raus aus der Schule. „Wir haben allein weitergemacht und das Projekt zu Ende gebracht“, so Manuela Winter.

Druckchef: Ein Teller bunter Knete

Schließlich wurden die für gut befundenen Gedichte, Reportagen, Karikaturen, Illustrationen, Anekdoten, Gespräche, Bilder und Kurzgeschichten digitalisiert an Marc Berger übergeben. Er betreibt eine Druckerei in Gransee. „Ein Teller bunter Knete kam da an“, beschrieb er die Flut an Material, das er zu einem Buch zusammenfügen sollte. In Fünf-Jahres-Etappen ordnete er die Beiträge an; innerhalb dieses Zeitabschnittes nicht chronologisch, sondern optisch ansprechend. „Ich hatte die Idee, die Seiten wie eine Zeitung aussehen zu lassen.“ So kam Abwechslung in das Buch. Er blieb bei den Geschichten auch öfter hängen. „In den 25 Jahren ist viel passiert. Insofern ist es durchaus auch etwas chronologisch“, so Marc Berger. Themen zu Schülerpraktika in Granseer Unternehmen, Schulerfolge, Ausflüge oder Flüchtlinge wurden abgedruckt. Liebe, Freundschaft, Träume, Respekt, Schulunlust – damit beschäftigen sich die Beiträge. Im Buch erschienen sind ausschließlich Arbeiten von Schülerinnen und Schülern, einige wenige nicht in „Werners beste Seiten“, sondern in einer Tageszeitung. „Der Reiz ist die teilweise Unbeholfenheit oder Naivität, die die Schüler an den Tag legten“, findet Marc Berger, der beim Lesen der Liebeslyrik eine besondere Freude empfand.

Die Geschichte der Schule wiedererkannt

Schulleiter Reinhard Witzlau ist beeindruckt von dem Buch, das er bei der Präsentation am Montag in den Händen hielt. „Ich erkenne darin nicht nur die Geschichte der Schule wieder, sondern sehe auch eine Motivation für jetzige und künftige Schüler.“ Die Inhalte beschreiben das Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler und ihre Sichtweisen auf das jeweilige Zeitgeschehen.

Geschenk für treue Wegbegleiter

Es war von Anfang an nicht vorgesehen, die Jubiläumsausgabe zu verkaufen. Sie wurde in einer Auflage von 100 Stück produziert. Das 212 Seiten starke Werk soll insbesondere an treue Wegbegleiter der Schule gehen, an Partner. „Wir glauben nicht, dass es sich gelohnt hätte, es in höherer Auflage zu drucken, schließlich müssten die Kosten gedeckt werden. Der Förderverein der Schule und die Siemens AG hätten das Produkt unterstützt, so Reinhard Witzlau, der es nicht unerwähnt lassen wollte, dass dieses Werk im digitalen Zeitalter ein Plädoyer für den Buchdruck ist.

Von Stefan Blumberg