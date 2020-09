Zernikow

Die Spitzenzeiten beschreibt Jan Koch unumwunden als Belagerungszustand. Das kleine, gemütliche Café Bric à Brac in Menz platzte im Sommer – in der Urlaubszeit – an vielen Tagen regelrecht aus allen Nähten. Sieben Jahre lang bedienten Jan Koch und seine Frau Aurore die Gäste mit selbst gebackenem Kuchen, mit Angeboten aus französischer Küche. Aurore Koch stammt aus Frankreich. Der Betrieb wuchs, die Infrastruktur vor Ort sei für den Run gar nicht ausgelegt gewesen.

Café Bric à Brac in Zernikow. Jan und Aurore Koch sind die Betreiber. Quelle: Stefan Blumberg

Anzeige

„Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie es weitergehen könnte“, sagt Jan Koch. Die Möglichkeiten reichten von Rückzug bis Neuanfang. „Wir entschieden uns für die zweite Variante, auch, weil wir von Freunden und Stammgästen ermutigt wurden.“ In Menz gab es aber keine adäquate Lösung. Sowohl das alte Feuerwehrhaus als auch eine Option am Naturparkhaus schieden aufgrund von erheblichen baulichen Veränderungen, die erforderlich gewesen wären, aus. Plötzlich war Zernikow im Spiel; der alte Schafstall auf dem Gutsgelände, der in den vergangenen Jahren längst als Veranstaltungsort diente. Küche und Toiletten waren bereits vorhanden. „Wir wollten alles ein bisschen wohnlicher, gemütlicher machen“, sagt Jan Koch. „Unseren Stil einbringen.“ Die Kochs hatten eine Rund-Mail verschickt, ob jemand Möbel oder Utensilien übrig hätte, die in die neuen vier (Backstein-)Wände passten. À la Bric à Brac, was soviel wie Trödel bedeutet. Jan Koch, übrigens ein leidenschaftlicher Liedermacher, beschreibt es eleganter: Flohmarkt-Romantik. „Es kam eine Menge zusammen. Die Leute hatten ein gutes Gespür.“ Und das Besondere dabei: Wenn die Spender die Kochs an ihrem neuen Standort besuchen, sitzen sie auf ihren eigenen Möbeln.

Weitere MAZ+ Artikel

Man kann durch eine kleine Scheibe am Tresen zusehen, wie die Crêpes gefertigt werden; auch herzhafte Galettes. Quelle: Stefan Blumberg

Zwei Monate wendete das Paar mit Freunden und Bekannten auf, um alles – auch den neu installierten Tresen – wie gewünscht herzurichten. Das war während des Lockdowns, weshalb niemand einen richtigen Zeitdruck wahrnahm. Und dann stand plötzlich auf der eigenen Homepage: „Das kleine französische Café aus Menz hat sein Bündel geschultert und erfindet sich auf Gut Zernikow im ehemaligen Schafstall als Crêperie neu.“ Crêperie – das ist die gravierende Neuerung. Im Namen und logischerweise im Angebot. Man kann durch eine kleine Scheibe am Tresen zusehen, wie die Crêpes gefertigt werden; auch herzhafte Galettes. Die frischen Kuchen, die Kuchen im Glas und die überbackenen Baguettes sind auch mit umgezogen.

Und Platz ist jetzt da: auf dem Gutshof und im Schafstall, in dem extra eine Kinderecke eingerichtet wurde – ein Herzenswunsch der Betreiber. „Die Kinder sollen – ohne dass jemand Angst hat – ungestört umherlaufen können“, sagt Jan Koch, selbst zweifacher Vater.

Hat im ehemaligen Schafstall auf Gut Zernikow ein neues Zuhause gefunden – Café Bric à Brac. Quelle: Stefan Blumberg

Die ersten Wochen liefen bombastisch. An den Öffnungstagen – Mittwoch bis Sonntag (12 bis 20 Uhr, Sonntag bis 18.30 Uhr) – herrschte Hochbetrieb. Stammgäste, Ausflügler, Urlauber, Radtouristen – sie alle finden den charmanten Ort in Zernikow, kehren ein, lassen es sich gut gehen. Die Vorsicht, den Pachtvertrag für den einstigen Schafstall erst einmal nur für dieses Jahr abzuschließen, erweist sich jetzt schon als obsolet. An normalen Tagen kümmern sich jetzt sechs Mitarbeiter um die Gäste, an den noch höher frequentierten Wochenenden acht. „Wir gehen jetzt langsam zur Festanstellung über“, so Jan Koch, der mit seiner Frau – sie gibt halbtags Französisch-Unterricht an der Granseer Werner-von-Siemens-Schule, ein Team zusammenstellen möchte, das zueinander passt. Das Zusammenspiel müsse funktionieren.

Ab Oktober wollen die Jan und Aurore Koch auch Pensionsgäste beherbergen. Quelle: Stefan Blumberg

Im Auge haben die Unternehmer dabei auch ihr neues Projekt. Ab Oktober werden sie zusätzlich das zum Gut gehörende Inspektorenhaus (steht parallel zur Zernikower Straße) und die Ferienwohnungen im gegenüberliegenden früheren Rinderstall pachten. In beiden Gebäuden befinden sich insgesamt 25 Betten zum Vermieten, im Inspektorenhaus ist eine geschlossene Gaststätte, in der es künftig Frühstück für die Pensionsgäste und ein Angebot für Touristen geben soll; damit sich Gäste an den Schließtagen des Bric à Brac trotzdem stärken können.

Einige der Unterkünfte werden die Kochs ab Oktober nach ihren Vorstellungen umgestalten – in Absprache mit dem Verwalter des Gutes, der Aqua Zehdenick, mit der ein Drei-Jahres-Mietvertrag für die Wohnungen abgeschlossen wurde. Die Option auf Verlängerung besteht. „Es kann ein dankbarer Ort werden“, sagt Jan Koch zum Gut Zernikow. Der 40-Jährige betrachtet einerseits den Touristenansturm, andererseits auch die Hochzeiten sowie Treffs, Ausstellungen oder Feste auf dem Gutshof. Gemeinsam mit den Veranstaltern möchte er Synergieeffekte nutzen.

Bei Jan und Aurore Koch herrscht Vorfreude und eine gewisse Spannung, ob sie ihre Vorhaben werden umsetzen können. Quelle: Stefan Blumberg

Mit der Erfahrung der vergangenen Monate sagt er heute: „Mulmig ist mir bei dem gesamten Projekt nicht. Es herrscht eher Vorfreude und eine gewisse Spannung, ob wir das hinbekommen, nicht untergehen, sondern oben schwimmen.“

Ab September ist die Crêperie nur noch Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet. So soll das noch bis zum 4. Oktober weitergehen. Dann wird die Crêperie in den Winterschlaf geschickt.

Von Stefan Blumberg