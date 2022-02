Wohnhaus in Seilershof von Baum getroffen

Gransee

„Land unter!“ sagt Andreas Pahlow nach der Sturmnacht von Mittwoch zu Donnerstag im Amt Gransee und Gemeinden befragt. Von etwa Mitternacht an bis gegen 7 Uhr hätten die freiwilligen Feuerwehren um die 25 Einsatzstellen abzuarbeiten gehabt. Danach sei etwa eine Stunde Pause gewesen und dann hätten sich die Einsätze erneut gehäuft.

Rund 40 Einsätze von der Nacht bis Donnerstagvormittag

Momentan, so hieß es gegen etwa 10 Uhr am Donnerstagvormittag, seien es so um die 40 Einsätze oder auch mehr. Einige Einsatzstellen müssten noch warten, bevor Kameradinnen und Kameraden dort anpacken können. Zumeist, so der Amtsbrandmeister, handele es sich um umgestürzte Bäume, die teilweise vorsichtig abgetragen werden müssten. Als Beispiele nannte er die Landesstraße nach Großwoltersdorf, die Bundesstraße 96 oder auch die Ortschaft Seilershof, wo ein Baum auf ein Einfamilienhaus gestürzt ist. Zum Glück habe es dabei keine Verletzten gegeben.

Drehleiter oft nicht einsetzbar

Oft sei bei den Einsätzen die Drehleiter erforderlich, jedoch sei dies angesichts der orkanartigen Böen zugleich auch sehr gefährlich und nicht immer möglich. Andreas Pahlow schätzt schon jetzt ein, dass es wohl bis in das kommende Wochenende hinein dauern werde, bis alle Schäden wieder beseitigt sind.

Von Bert Wittke