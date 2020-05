Ruheständler powert für seinen Ort

Neuglobsow

Die Absicht formulierte er 2010 bei seinem Umzug nach Neuglobsow klipp und klar: „Wenn ich hier angekommen bin, mache ich nichts mehr! Außer um den Altersruhesitz kümmern und ab und zu einen Skulpturen-Workshop anbieten. Ende!“ Das war vor zehn Jahren. Heute muss er feststellen: Hat nicht geklappt.

Wolfgang Schmolke lebt mit seiner Frau Margitta seit einem Jahrzehnt in Neuglobsow. Und in dieser Zeit nahm sein Alltag entgegen aller Vorsätze nochmal Fahrt auf. So offen und kommunikativ der heute 70-Jährige daherkommt (seine Frau übrigens auch), ist es kein Wunder, dass das Ehepaar nach dem Umzug aus Braunschweig im Norden Oberhavels schnell Fuß fasste. „Isoliert zu leben geht nicht. Dann hätten wir auch gleich auf eine Hallig ziehen können“, sagt er. „Ich war früher auf dem Dorf in jedem Verein und bin auch hier in Vereinen. So bekommt man doch soziale Kontakte.“

„Ich behandle das Center so, als ob es meins wäre“

Die wuchsen ziemlich schnell. Schon deshalb, weil die Schmolkes in ihrem „Haus Labes“, welches sie in Neuglobsow gekauft und saniert hatten, Ferienwohnungen anbieten und mit den Gästen oft zusammensitzen. Als Mitglied des Ortsbeirates (bis 2019) und Angehöriger der Gemeindevertretung war und ist Wolfgang Schmolke stets unter Leuten. Als Mitglied im Heimatverein auch. Und vor vier Jahren spannte er sich vor den Karren, um das Stechlinsee-Center zu dem zu machen, wozu es kurz nach der Jahrtausendwende gebaut worden war: zu einem Veranstaltungs-Hotspot für die Region. Er steht dem eigens gegründeten Verein „Begegnungsstätte Stechlin“, der die Immobilie betreibt, vor. „Diese Aufgabe nimmt mich am meisten in Anspruch“, so der Vorsitzende. Zunächst war da die lange Vorbereitungs- und Umbauphase. „Ich war jeden Tag auf der Baustelle, habe den Verlauf genau beobachtet“, so der Baufachmann, der genau gegenüber vom Center wohnt und immer Ansprechpartner Nummer 1 war. „Ich behandele das Center so, als ob es meins wäre. Ich glaube, dass etwas nur gelingt, wenn man mit dem Herzen dabei ist.“

Wolfgang Schmolke (r.) und Reimund Swienky in der Kegelbahn des Stechlinseecenters. Quelle: Stefan Blumberg

Neuglobsower nahmen Heft in die Hand

Wolfgang Schmolke verstand damals nicht, warum das Center nicht erfolgreich betrieben werden konnte. „Deshalb sagte ich irgendwann: Lasst uns Pläne machen. Wir kriegen das hin!“ Einige Neuglobsower machten sich Gedanken und präsentierten sie – mit der Absicht, das Center selbst zu betreiben. Als die Gemeinde Stechlin sich dafür entschied, den Neuglobsowern den Zuschlag für das Center zu geben, wurde der Verein „Begegnungsstätte Stechlin“ gegründet. Der Vorsitzende sieht seinen Stellvertreter Günter Wiederschein und Schatzmeister Klaus Deyerling mit als die treibenden und zuverlässigen Kräfte an. „Wir passen gut zusammen und können uns uneingeschränkt aufeinander verlassen.“ Aber auch ein Teil der 80 Vereinsmitglieder helfe permanent mit, darunter Reimund Swienty.

Das Center lebt wieder

Ruheständler Wolfgang Schmolke, der einst im Arbeitsschutz tätig war, ist stolz darauf, wie weit der Verein mit der Wiederbelebung des Centers bereits gekommen ist. Nach dem Umbau eröffnete das Café Glasklar. Die Bundeskegelbahn ist in Betrieb, regelmäßig finden Yoga- und Rückenschulkurse statt. Tango-Events gab und gibt es, Geburtstage und Hochzeiten werden im Saal gefeiert, Unternehmen buchen Räumlichkeiten. Im vergangenen Jahr sorgten 60 Linedancer eine Woche lang für Furore. Und ebenfalls 2019 ließ der Verein mit dem „Konzertsommer“ – er wurde von Julius Luge organisiert – und den Zeitzeugengesprächen aufhorchen. Die Silvesterfeiern avancierten bereits zum Renner.

Der damalige Bundestagskandidat Benjamin Grimm (l.) besuchte 2017 Wolfgang Schmolke im Stechlinseecenter Quelle: Stefan Blumberg

Corona bremst die Macher aus

„Es gab in den letzten beiden Jahren schon so viele Veranstaltungen wie zehn Jahre zuvor nicht“, rechnet Wolfgang Schmolke vor. Und es geht weiter: Mit dem benachbarten Leibniz-Institut für Meeresökologie und Binnenfischerei steht der Verein vorm Abschluss einer Kooperation zur temporären Nutzung des Stechlinsee-Centers. In diesem Jahr wollen die Linedancer wiederkommen (29. August bis 5. September). Eine Fortsetzung des „Konzertsommers“ soll in diesem Jahr eigentlich folgen: vier Beethoven-Konzerte, vier Jazz-Veranstaltungen. Inzwischen steht auch eine Tischtennisplatte da, immer donnerstags wird „Pingpong“ gespielt. Auch ein Billardtisch ist neu. Momentan hat das Corona-Virus aber auch die Neuglobsower im Griff, (fast) nichts geht derweil in dem Erholungsort und im Stechlinsee-Center. Die „Offene Bühne“ und der Kunstmarkt mussten bereits abgesagt werden. „Das tut weh“, so Wolfgang Schmolke.

Rentner-Brigade auf die Beine gestellt

Auch auf seiner anderen Spielwiese, der Rentner-Brigade, herrscht Stillstand. Vor fünf Jahren tingelte er durch den Ort, klopfte an die Haustüren und fragte die Senioren des Dorfes: „Wollt ihr vom Herumliegen Blasen auf dem Rücken bekommen oder was für euren Ort tun?“ Er trommelte auf diese Weise zwölf gestandene Männer zusammen, die seitdem immer am ersten Dienstagvormittag im Monat ehrenamtlich zu Spaten, Pinsel, Akkuschrauber, Bohrmaschine, Hammer und Nagel greifen, um den Ort zu verschönern. Sie haben schon einen Steg gebaut, das Gebäude am großen Parkplatz gestrichen, den Skulpturenweg mit aufgebaut, Bänke verschönert, Baumschäden beseitigt. „Wir sind 14, 15 Leute. Ich bin stolz auf sie, weil sie etwas für den Ort tun“, so Wolfgang Schmolke, der es als echte Herausforderung ansieht, so viele Leute immer wieder zu beschäftigen. „Da muss man sich echt Gedanken machen.“

Auch politisch ist Wolfgang Schmolke aktiv: erst war es im Ortsbeirat, jetzt in der Stechliner Gemeindevertretung. Quelle: Stefan Blumberg

Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt

Das ist vorerst nicht nötig, da wegen Corona die Aktivitäten auf Eis gelegt sind. Der unruhige Geist Wolfgang Schmolke kann sich daran nur schwer gewöhnen. „Ich habe seit Wochen keinen Termin mehr. Der Garten ist schon längst fertig“, stöhnt er. Vom selbst auferlegten Nichtstun keine Spur. Dabei hat er einiges auf seiner Agenda. Das Stechlinsee-Center vor allem. „Das ist jetzt schon eine Erfolgsgeschichte. Aber das Center ist noch lange nicht fertig!“

Von Stefan Blumberg