Mit einem Gabenzaun will Madlen Kaliebe Hilfe leisten. Spendenwillige Zehdenicker sind aufgerufen, an den Zaun des Sportplatzes Tüten mit Nahrungsmitteln zu knüpfen, die sie zugunsten Bedürftiger entbehren können.

Wunsch: Viele Tüten mit Lebensmitteln am Gabenzaun in Zehdenick

