Zehdenick

Grüne Fliegenpilze und silberne Hirsche - wenn solche Figuren sich im Blumengeschäft von Doris Jordan zwischen Tannengrün - welches auch gerne pink oder in anderen Tönen eingefärbt wird - zu finden sind, hat sie begonnen, die Vorweihnachtszeit. Und damit auch das Ende das Jahres. Eines, welches viel Neues gebracht hat, sagt die Eigentümerin. Schon der Lockdown im Frühjahr, welcher fast auch noch das Ostergeschäft gekostet hat, gab einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte und auch gekommen ist.

Umso mehr freut sie sich, dass wenigstens ein Adventsshopping stattfinden kann. Natürlich ist sie mit Mitarbeiterin Corinna Feiler am 5. Dezember mit von der Partie und öffnet an diesem Sonnabend länger. Wie viele ihrer Händler-Kollegen rund um den Zehdenicker Marktplatz hat auch sie hohe Umsatzeinbußen zu verzeichnen. Bange machen gilt aber nicht. Und dass sich in allem Schlechten auch ein Körnchen Gutes finden lässt, hat das Corona-Jahr auch hier gezeigt. Der Lieferservice, hastig eingerichtet im März, um die Schließung wenigstens teilweise aufzufangen, ist so gut angekommen, dass er bis heute geblieben ist. Und weiter zum Angebot gehören wird, wie Doris Jordan betont. Und auch das Homeoffice ihrer Kunden ist zu bemerken. „Viele wollen es beim Arbeiten auch daheim gemütlich und schön haben und holen sich den einen oder anderen Strauß mehr“, erzählt sie. Gefehlt haben dagegen die Kunden aus der Gastronomie und Hotellerie, die für einladend aussehende Zimmer und Tische sonst bei ihr bestellt haben. Auch die Adventsausstellung, die seit 23 Jahren zum Standardprogramm des Geschäfts gehört und immer in einer Gaststätte ausgerichtet wurde, ist weggefallen. „Da haben sich die Leute immer darauf gefreut. Auf der einen Seite haben wir Gestecke für die festliche Jahreszeit aufgebaut, auf der anderen gab es heißen Kaffee und frisch gebackenen Kuchen und jede Menge Weihnachtsstimmung“, erinnert sie sich an 2019 und die Jahre davor.

Zwangspause für die Initiative Innenstadtentwicklung

Kaum Neues gibt es ebenso von der Initiative Innenstadtentwicklung, in der Doris Jordan sonst aktiv ist, zu berichten. Das letzte Treffen fand früh im diesem Jahr statt - seitdem nicht mehr. Die Schließung vom Klatschkaffee war damals recht überraschend für alle, sagt sie. Überhaupt - dass sei etwas, was fehlt in Zehdenicks Innenstadt. Ein gemütliches Café. Oder auch ein Restaurant mit gutbürgerlicher Küche. „Danach werden wir von Besuchern, die mit dem Schiff oder dem Rad herkommen, oft gefragt. Italienisch oder chinesisch - alles kein Problem“, so die Floristin. Aber Teller, die mit gut gekochten deutschen Gerichten befüllt werden, die sucht man im Innenstadtbereich vergebens. Das sei jedoch alles eher eine Idee für die Zeit nach Corona. Zum einen habe die Gastronomie derzeit sowieso eine Zwangspause, zum anderen müsse sich auch erst einmal jemand finden, der eine Gaststube oder ein Restaurant eröffnet. Die passende Lokalität hat Doris Jordan zumindest schon einmal im Hinterkopf: „Ich würde mir wünschen, dass der kleine Ratskeller wieder geöffnet wird und sich hierfür jemand findet“, schmunzelt sie.

Viel mehr Wünsche hat sie nicht. Außer, dass Veranstaltungen wie der letztjährige Laternenzauber von der Stadt besser abgesichert werden, so möglich. Nicht mit Polizei und Ordnungsamt, gemeint ist eher der technische Support. Bei einer Händlerin fiel just an diesem Tag der von den Organisatoren zur Verfügung gestellte Stromanschluss aus - ein Elektriker war jedoch nicht eingeplant worden. Ohne Hilfe aus der Familie wäre es an dieser Stelle schlicht dunkel geblieben. Positiv kommt hingegen an, dass der Bürgermeister sich bei fast allen Veranstaltungen blicken lässt und das Gespräch mit den Händlern sucht.

Was fehlt, ist die Laufkundschaft

Momentan hofft Doris Jordan, dass möglichst viele Menschen am 5. Dezember nach Zehdenick zum Adventsshopping kommen. Auch wenn der 1. Advent dann schon vorbei ist, für Nikolaus und Weihnachten sei auf jeden Fall die eine oder andere Idee zu finden. Nicht nur in ihrem Geschäft, auch bei den übrigen Händlern. „Uns allen fehlt das Publikum, fehlen Menschen, die herumlaufen und bummeln“, fasst sie 2020 zusammen.

Von Björn Bethe