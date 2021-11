Zehdenick

Die sprunghaft angestiegenen Gaspreise an den internationalen Märkten schlagen bis Zehdenick durch und sind dafür verantwortlich, dass für Energie insgesamt mehr gezahlt werden muss. Die Stadtwerke Zehdenick erhöhen zum 1. Januar 2022 die Preise für Gas und auch Strom. Das kündigte Geschäftsführer Steffen Carls in dieser Woche an. „Dieser Schritt ist unumgänglich, weil die Beschaffungskosten für Strom und Gas weltweit gestiegen sind. Und die zweite Stufe der CO2-Abgabe für Erdgas in Deutschland tritt in Kraft“, begründet Steffen Carls die Entscheidung.

Einkaufspreise explodierten

Konkret haben sich die Preise am Spotmarkt (für die kurzfristige Beschaffung) seit Jahresbeginn verdreifacht, am Terminmarkt (für die langfristige Beschaffung) mehr als verdoppelt. So stieg beispielsweise der Strom-Einkaufspreis innerhalb eines Jahres von fünf auf zwölf Cent pro Kilowattstunde. Die Ursache für diese Entwicklung ist ein Zusammentreffen mehrerer preistreibender Faktoren: Der ungewöhnlich lange Winter und die weltweit gestiegene Nachfrage nach Erdgas im Zuge der konjunkturellen Erholung nach der Corona-Pandemie spielen hier eine Rolle.

Havelstrom im Durchschnittshaushalt 1,40 Euro/Monat höher

Die Erhöhung der Preise bei den Stadtwerken betrifft nicht den Grund-, sondern den Arbeitspreis. Der Zehdenicker Durchschnittshaushalt (zwei Personen, 2500 kWh/Jahr, Tarif „Zehdenicker Havelstrom“) zahlt ab Januar rund 1,40 Euro (brutto) pro Monat mehr. Bei den Erdgaskunden werden es für einen Durchschnittshaushalt (zwei Personen, 15 000 kWh/Jahr, im Tarif „Lokal 12“) rund zehn Euro (brutto) pro Monat mehr sein. Der Fernwärmepreis eines Zehdenicker Durchschnittshaushaltes (zwei Personen, 6000 kWh/ Jahr) erhöht sich ab Januar voraussichtlich um rund 3,62 Euro (brutto) pro Monat. Voraussichtlich deshalb, weil die Preisindizes der Monate Oktober bis Dezember vom Statistischen Bundesamt noch nicht bekannt sind.

Erhöhte Nachfrage nach Rohstoffen

Steffen Carls erläutert, warum es zu den überdurchschnittlich hohen Beschaffungskosten kommt: „Weltweit steigt aufgrund der konjunkturellen Erholung die Nachfrage nach Vorprodukten und Rohstoffen. Während es vor Corona ein zeitlich versetztes Wirtschaftswachstum in den unterschiedlichen Weltregionen gab, zieht die konjunkturelle Erholung nun weltweit nahezu gleichzeitig wieder an. Dies führt in allen Weltregionen zugleich zu einer erhöhten Nachfrage nach Rohstoffen und lässt die Preise international steigen.“ Zudem habe es in diesem Jahr witterungsbedingt eine erhöhte Nachfrage nach Gas gegeben. Wenn sich die Rahmenbedingungen entspannen, sei von einer preissenkenden Wirkung auf die Großhandelspreise auszugehen. Ein weiterer preistreibender Aspekt: Ab 1. Januar 2022 erhöht sich der CO2-Preis für fossile Brennstoffe von 25 auf 30 Euro pro Tonne, was die Energiepreise weiter verteuert. Für Erdgas bedeutet das einen Anstieg von 0,455 Cent/kWh auf 0,546 Cent/kWh (netto) für 2022.

Stadtwerke Zehdenick Quelle: Stadtwerke

Langfristige Beschaffungsmaßnahmen der Stadtwerke

Die Erhöhung der Preise bei den Stadtwerken Zehdenick fällt im Vergleich zu anderen Anbietern moderat aus. „Den Stadtwerken Zehdenick ist es in den letzten zehn Jahren immer wieder gelungen, mit langfristigen Beschaffungsstrategien Risiken zu minimieren. Erdgas und Strom wird von uns lange im Voraus beschafft, Erdgas zum Beispiel für 2022 seit 2020. Dadurch wirken sich Turbulenzen an den Handelsbörsen nicht direkt auf den Endkundenpreis aus und werden über größere Zeiträume geglättet“, erklärt der Geschäftsführer. So könnten fallende Preise nicht sofort weitergegeben werden, andererseits profitierten die Kunden nun vom dämpfenden Effekt dieser Strategie bei steigenden Großhandelspreisen. Somit werde der Preisanstieg nicht völlig aufgefangen, aber er falle in den Tarifen der Kunden deutlich geringer aus als die Preisspitzen an den Börsen.

Überdurchschnittlicher Anteil erneuerbarer Energien

In der Fernwärme setzen die Stadtwerke Zehdenick klimaneutrales Biogas ein. Die Entwicklung hin zu einer klimaschonenden Wärmeversorgung mit sinkender CO-Emission ist noch nicht abgeschlossen. „Auch wenn wir bereits im Bundesvergleich einen überdurchschnittlichen Anteil erneuerbarer Energien einsetzen, arbeiten wir daran, um den derzeitigen Anteil von 30 Prozent zügig auszubauen“, so Steffen Carls. „Für unsere Wärmekunden bedeutet dies, dass wir weniger CO-Zertifikate einkaufen müssen und der Kostenvorteil direkt an die Kunden weitergeben werden kann.“

Vorteil für Bestandskunden

Für die Stadtwerke bringt die Energiepreisentwicklung noch weitere Herausforderungen. Kunden, die bisher einen anderen Strom- oder Gasanbieter hatten, wird der Vertrag gekündigt. Einige Stromlieferanten meldeten schon Insolvenz an. Diese Kunden fallen automatisch in die Grundversorgung der Stadtwerke Zehdenick. „Wir sind als lokaler Strom- und Gasversorger dazu verpflichtet, alle Haushaltskunden mit Strom und Gas zu versorgen“, so Steffen Carls. Die Stadtwerke Zehdenick hätten die komplette Liefermenge auf Grundlage der aktuellen Kundenanzahlen für 2022 beschafft (etwa 1880 Gaskunden, etwa 5480 Stromkunden). Für mögliche neue Kunden, die von dritten Strom- und Gaslieferanten kommen, muss Strom oder Gas zu dramatisch höheren Preisen nachgekauft werden. „Unsere Bestandskunden sollen mit den drastisch gestiegenen Energiekosten nicht zusätzlich belastet werden. Deshalb wird es einen Grundversorgungstarif für Neukunden geben“, sagt Steffen Carls.

Eigene Stromproduktion soll Preisanstieg entgegenwirken

Die Stadtwerke wollen künftig noch mehr eigenen Strom in Zehdenick produzieren, um mit Strom aus Blockheizkraftwerken, Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen dem derzeitigen Preisanstieg entgegenzuwirken und um mehr lokale Energie klimaneutral in Oberhavel anbieten zu können

Über die neuen Preise informieren die Stadtwerke Zehdenick die Kundinnen und Kunden schriftlich. Fragen beantwortet der Kundenservice am Telefon (03307/4693-21) oder per E-Mail (info@stadtwerke-zehdenick.de). Das Kundencenter ist wegen der gestiegenen Covid-19-Erkrankungen seit dem 9. November 2021 vorsorglich wieder geschlossen. Eine persönliche Beratung ist daher nicht möglich.

Von Stefan Blumberg