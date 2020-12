Zehdenick

Mehr als 200 Nordmanntannen warten in Zehdenick auf neue Besitzer für die Weihnachtszeit – und zwar kostenlos. Zu dieser Aktion hat sich die Baumarktkette Obi entschlossen und die Zehdenicker Filiale macht natürlich gerne mit. Mit dem neuen Lockdown gebe es die komische Situation, dass kaum Kunden – Gewerbetreibende dürfen sich weiter mit Material eindecken – im Markt sind. Damit fehlen auch die, die sonst immer ihren Weihnachtsbaum hier gekauft haben, sagt Filialleiterin Dagmar Bauder. Und um den Menschen, die nach den Einschnitten des Corona-Jahres hart getroffen sind und vielleicht auf einen Baum verzichtet hätten, eine Freude zu bereiten, verteilen sie die restlichen Exemplare kostenlos.

Geliefert wurden wie in den Vorjahren deutlich mehr als 1000 Nordmanntannen. Zwischen 1,25 und 1,75 hoch sind die verbliebenen Exemplare. Spät entschlossene Mitbürger können auch noch am Vormittag des 24. Dezember vorbeikommen und ihren Baum im Netz mit nach Hause nehmen. Wer möchte, kann für das ein oder andere kleine Projekt daheim auch noch die benötigten Materialien bestellen und mitnehmen – als Selbstabholer. Momentan gehen vor allem viele Aufträge ein, die Brennstoffe, also Kohlen oder gefüllte Gasflaschen beinhalten, erzählt Dagmar Bauder. Der neue Baum soll schließlich auch warm stehen an Heiligabend.

Von Björn Bethe