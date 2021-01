Zehdenick

„An uns soll es nicht liegen“ – mit diesen Worten kommentierte der Zehdenicker Hauptausschuss-Vorsitzende Andre Witzlau den einstimmig gefassten Aufstellungsbeschluss für das Gelände der Marina Zehdenick. Wenn die Stadtverordneten, die am 28. Januar 2021 das erste Mal im Neuen Jahr zusammenkommen, der Empfehlung folgen, kann Marina-Betreiber Dirk Fengler die nächsten Schritte der Entwicklung des Geländes in Angriff nehmen. „Dann kann das Planverfahren eingeleitet werden. Wenn alles so kommt, wie vom Betreiber vorgesehen, wird das ein echtes Aushängeschild für Zehdenick“, geizt Witzlau nicht mit Vorschusslorbeeren. Dass es in der Stadtverordnetenversammlung Abweichungen gibt, sei nicht zu erwarten. Schließlich erfolgte die Zustimmung fraktionsübergreifend. Und die Impulse, die Fengler seit 2018 auf dem bis dato 15 Jahre leerstehenden Gelände gesetzt hat, würden Anlass für Optimismus geben.

Mit einiger Freude hat den Beschluss natürlich vor allem Dirk Fengler selbst zur Kenntnis genommen. Dass die hiesige Politik geschlossen hinter einem Unternehmer stehe, ist für ihn ein Pfund, mit dem sich wuchern lässt. Er selbst plant, möglichst bald den Ausbau des zwölf Hektar großen Geländes voranzutreiben. Die Schwierigkeiten und Missverständnisse, die hinsichtlich der Notwendigkeit eines Bebauungsplanes aufgetreten waren, seien ausgeräumt. Ein Planungsbüro ist bereit, loszulegen und die entsprechenden Anträge bei der Kreisverwaltung einzureichen. Da das dortige Bauamt bereits an der Erstellung der Pläne beteiligt war, seien dieses Mal keine größeren Hürden mehr zu erwarten, freut sich Fengler.

Alle Plätze sind vermietet

Konkret will er vor allem das Restaurant eröffnen. In der gleichen Modulbauweise erstellt wie das Marina-Gebäude, sind die benötigten Teile bereits in Produktion. Auch einen Pächter habe er gefunden: sobald es die Lage zulässt und die Gastronomie öffnen kann, wird es griechische Kost geben. Selber betreiben wollte er das Restaurant nicht. Zum einen habe man genug zu tun, zum anderen habe er nicht den Beruf eines Gastwirts erlernt. „Schuster, bleib bei deinen Leisten“, zitiert Fengler ein treffendes Sprichwort. Der nächste größere Punkt, der noch in diesem Jahr realisiert werden soll, ist die Erweiterung der Steganlage. 70 Plätze hält sie momentan für die Besucherboote vor, 100 sollen es bis zum Ende des Frühjahrs sein. Insgesamt 900 000 Euro seien dann alleine in die Anlegemöglichkeiten geflossen. Die Nachfrage zeige aber, dass es die Investition wert ist. Der heutige Bestand ist komplett vermietet, von den Plätzen, die neu hinzukommen, bereits neun vergeben. Wer noch einen Dauerliegeplatz haben möchte, sollte schnell sein. Der Bootstourismus auf Binnengewässern ist seit Jahren stark wachsend, das Corona-Jahr 2020 hat diesen Trend noch einmal extra befeuert, so Fengler. Nicht nur die Zahl der Boote, die er im vergangenen Jahr verkauft hat, sei stark gestiegen. Auch die der Besucher, die sich hier mit frischem Wasser, Treibstoff oder Essen im Marina-Shop eingedeckt haben, wuchs weit stärker als erwartet. Weite Reisen waren so gut wie nicht möglich, also wichen viele Menschen auf die heimischen Regionen aus. Dass der Trend 2021 ungebrochen weiter wächst, zeigen die Reservierungen für die Zehdenicker Mietyachten: „Es gibt nur noch einige wenige Lücken, ansonsten ist bis Oktober schon fast alles ausgebucht“, so Fengler. Und das, obwohl sein Unternehmen selbst schon zwei weitere für den Verleih gedachte Boote geordert hat, die im Mai und Juni geliefert werden sollen.

Neue Plätze für Wohnmobil- und Carawan-Urlauber

Neben den Wassertouristen werden ab 2021 auch die Erholungssuchenden in Zehdenick eine feste Anlaufstation vorfinden, die mit dem Wohnmobil oder Carawan unterwegs sind. 25 bis 30 Stellplätze soll es geben. Die Bedürfnisse der beiden Gruppen – Freizeitkapitäne und Wohnmobillenker – würden sich gut ergänzen, findet Fengler. Beide bräuchten Frischwasser und Absauganlagen für die Schmutzwassertanks, wollen einkaufen oder einfach Rast machen. Und Platz gebe es auf dem Areal genug, um den Wohnmobilen ein entsprechendes Areal zur Verfügung stellen zu können.

Und noch eine Neuerung gibt es in der jungen Unternehmensgeschichte: 2021 soll der erste Azubi eingestellt werden. Wer sich mit dem Bootsbauerberuf anfreunden kann, technisches Interesse sowie die Realschule absolviert hat, kann sich ab sofort per Email oder Post bewerben.

