Zehdenick

Windkraft wird um Zehdenick schon lange gewonnen. Die riesigen Mühlen auf den Feldern der Landwirte sind Einwohnern und Besuchern seit vielen Jahren ein vertrautes Bild. Jedoch, so haben es die Stadtverordneten einst beschlossen, soll keine landwirtschaftlich genutzte Fläche der erneuerbaren Energie geopfert werden. Gewollt ist ein Nebeneinander, kein Verdrängungswettbewerb. Jetzt könnte es die erste Ausnahme von dieser bisher befolgten Regel geben.

Ein mehrheitliches „Ja“

Der Hauptausschuss beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung in der ersten Januarwoche mit dem brachliegenden Areal bei Badingen und Osterne, wo zu Zeiten der DDR Schweine gemästet wurden. Die alten Ställe sind etliche Jahre nach der Schließung ungenutzt und verfallen zusehens. Nun sollen sie bald weichen: Ein Investor will, das mehrere Hektar große Gelände zum Solarpark umfunktionieren. Die Mitglieder des Hauptausschusses votierten mehrheitlich für das Vorhaben, allerdings nicht ohne einige Diskussionen zum Thema. „Es soll vor allem noch geprüft werden, welchen landwirtschaftlichen Bodenwert wir dort haben“, fasste der Ausschussvorsitzende Andre Witzlau zusammen. Ist er kleiner als 18 - und somit in der geringsten der sechs Stufen, die den landwirtschaftlichen Wert eines Bodens abbilden – scheint die Zustimmung so gut wie sicher. Liegt er darüber, könnte es noch Redebedarf geben. „Natürlich sind wir alle für erneuerbare Energien“, betont Witzlau. Wenn der Boden jedoch landwirtschaftlich brauchbar ist – für Brandenburger Verhältnisse – wohlgemerkt, würde vielleicht wieder eine dementsprechende Nutzung in Frage kommen. Für den Solarpark spricht, dass das Gebiet als Konversationsfläche ausgewiesen ist. So werden Brachflächen bezeichnet, die nach Leerstand per Umnutzung eine neue Bedeutung erhalten sollen. Dies spräche für den Solarpark und würde die Bedeutung der Gegend als Schwerpunkt der erneuerbaren Energien stärken .

Von Björn Bethe