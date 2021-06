Ziegeleipark Mildenberg: Mit Volldampf in die neue Saison

Mildenberg

Mit einer gehörigen Portion Optimismus geht der Ziegeleipark Mildenberg in die Saison 2021. Das hat dessen Leiter Roy Lepschies am Mittwoch bei einem Gespräch vor Ort bekräftigt. Bevor es um die neue Saison ging, blickte er aber noch einmal – und das nicht ohne Stolz – ganz kurz auf das vergangene Jahr zurück. Da hatte die Corona-Pandemie dazu geführt, dass der Ziegeleipark erst Anfang Mai seine Pforten öffnen konnte. Und obwohl Großveranstaltungen wie das „18. Märkische Dampfspektakel“ oder die „18. Faszination Technik“ abgesagt werden mussten und die jährlich kalkulierten 10 000 Gruppengäste ausblieben, konnten am Jahresende dennoch mehr als 40 000 Besucher gezählt werden – exakt 43 335.

Im Ziegeleipark hofft man auf eine gute Saison mit möglichst viele Besucherinnen und Besuchern. Von links: Ziegeleiparkchef Roy Lepschies, Künstlerin Kerstin Wüstenhöfer, Björn Berghausen vom Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv e. V. und Claudia Flick, Prokuristin der Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel GmbH (Winto). Quelle: Bert Wittke

Eine ähnliche Besucherentwicklung hat sich der Ziegeleipark auch für 2021 vorgenommen, obwohl dieses Jahr noch eine Woche später geöffnet werden konnte als im Vorjahr. Die diesjährige Startphase, so Roy Lepschies, sei zumindest schon einmal furios verlaufen und habe dem Ziegeleipark bislang rund 5 000 Besucher beschwert. Im vergangenen Jahr seien es um dieselbe Zeit gerade mal rund 2 000 gewesen. Den Vogel habe der Pfingstsonntag abgeschossen. 1 400 Gäste hätten dem Ziegeleipark einen neuen Tagesrekord an Besuchern gebracht. Das habe dann sogar die Parkplatzkapazität gesprengt und auch an den Kassen zu längeren Wartezeiten geführt. Aber lieber habe er solche Probleme, meinte Roy Lepschies, als ständig auf geplante Veranstaltungen im Ziegeleipark verzichten zu müssen.

Noch Hoffnung für die „18. Faszination Technik“

Ganz ohne Absagen geht es allerdings auch dieses Jahr nicht. Ausfallen musste zum Beispiel der Sparkassen-Cup, eine Laufveranstaltung, zu der sich sonst jährlich um die 600 Mädchen und Jungen im Ziegeleipark treffen. Und auch auf das Märkische Dampfspektakel muss 2021 erneut verzichtet werden. In Vorbereitung, so Roy Lepschies, befinde sich dagegen zurzeit die „18. Faszination Technik“ am 21. und 22. August. Die Veranstaltungen finde jedoch nur statt, wenn pro Veranstaltungstag mehr als 1 000 Besucher zugelassen sind. Andernfalls werde auch dieses Event nicht um eine erneute Absage herumkommen.

In der Galerie der Kugelmühle sind 63 Fotografien der Künstlerin Kerstin Wüstenhöfer zu sehen. Das ist eine davon. Quelle: Kerstin Wüstenhöfer

Seit Saisonbeginn wird im Ziegeleipark die Fotoausstellung „Impressionen – Unterwegs in Brandenburg und Berlin“ in der Galerie Kugelmühle gezeigt. Zu sehen sind 63 Fotografien der Künstlerin Kerstin Wüstenhöfer. Die Vernissage findet am 25. Juni um 17 Uhr statt. Außerdem ist ab dem 3. Juli im Ziegeleipark noch eine weitere Ausstellung zu sehen: „Die Geschichte des Drahtseils“. Diese Exposition geht in eine vorrangig technische Richtung und reicht vom Drahtseil einer modernen Hängebrücke über die Kugel in einem Radlager bis hin zum hunderte Kilometer langen Überseekabel.

Am 26. Juni, dem ersten Sonnabend nach Beginn der Sommerferien, wird neben den üblichen musealen Angeboten zu Spiel, Spaß und Kreativangeboten in den Ziegeleipark eingeladen.

Im neuen Archiv: Björn Berghausen (l.), Claudia Flick und Roy Lepschies. Quelle: Bert Wittke

Mit großer Freude konnten Claudia Flick, Prokuristin der Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel GmbH (Winto), und Ziegeleiparkchef Roy Lepschies am Mittwoch verkünden, dass das Archiv des Ziegeleiparks im vergangenen Jahr durch das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv aufgebaut wurde. Es umfasst Dokumente, Pläne, Fotos und Filme zur Geschichte des Ziegeleistandortes und zum Museum. In acht Abteilungen geben die 2 053 Akten Auskunft über die Geschichte der hier ansässigen Ziegeleiunternehmen, vor allem des VEB Ziegeleiwerke Zehdenick. Diese Geschichte bildet den Hintergrund der Museumsausstellung ab und ist ohne das Archiv nicht erklärbar. Die älteste Archivalie ist eine Bauzeichnung zum Bau zweier Ziegeleiringöfen durch die Granseer Dampfziegelei Frank & Bohnstedt. Den Großteil der Überlieferung macht das Verwaltungsschriftgut aus den Jahren 1949 bis 1995 aus. Im Archiv des Ziegeleiparks Mildenberg sind etwa 6100 Karten und Pläne enthalten, der älteste eine von Pirch gezeichnete topographische Karte der Umgebung Mildenbergs von 1825. Kernstück sind allerdings über 3 000 technische Zeichnungen von Maschinen, Maschinenteilen und Anlagen sowie etwa 2400 Architekturpläne.

300 Meter laufende Aktenordner gesichtet

Wie Björn Berghausen, Geschäftsführer des Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchives sagte, sei es gelungen, 300 Meter laufende Aktenordner auf 60 Meter zu reduzieren. Die Kosten für den Aufbau des Archivs in Höhe 50 000 Euro wurden vom Wissenschaftsministerium mit einer 50-prozentigen Förderung bedacht. Die anderen 50 Prozent hat die Winto übernommen. Das Archiv steht Historikern, Journalisten, Forschern und Interessierten nach Absprache zur Recherche offen. Die Modalitäten dafür werden demnächst auf der Web-Seite des Ziegeleiparks veröffentlicht.

Geöffnet ist der Ziegeleipark bis zum 31. Oktober täglich 10 bis 17 Uhr.

Von Bert Wittke