Ziegeleipark: Pfingstsonntag den Schmiedehammer schwingen

Mildenberg

Als im Ziegeleipark Mildenberg noch die Schlote rauchten und Millionen von Ziegeln gebrannt wurden, herrschte auch in den betriebseigenen Werkstätten Hochbetrieb. Am Pfingstsonntag, 23. Mai, von 11 bis 17 Uhr erwachen die Alten Werkstätten des Ziegeleiparks Mildenberg zu neuem Leben.

In der Schmiede wird das Feuer entfacht

Kleine und große Besucher bekommen die Gelegenheit, traditionelle Arbeitsweisen rund um die Alten Werkstätten zu bestaunen und selbst zu probieren. In der Schmiede wird das Feuer entfacht, und unter Anleitung von Schmied Steffen Erhardt kann selbst den Schmiedehammer geschwungen werden. Wer den Ton, aus dem früher die Ziegel geformt wurden, frei Hand in Form bringen möchte, ist bei Keramikerin Susann Cornelius genau richtig. Ein Höhepunkt ist auch der Motorsägenkünstler Peter Meinicke, der live sein Können präsentieren wird. Dabei können alle Gäste die verschiedenen Schritte auf dem Weg zu seinen hölzernen Kunstwerken miterleben. Wer möchte, wird in die Kunst des Filzens eingeführt oder reitet auf einem geduldigen Pony.

In den Tonloren entspannt zurücklehnen

Darüber hinaus wird in kostenlosen Sonderführungen die Dampfmaschine in der Ziegelei Stackebrandt zum Leben erweckt. Groß und Klein können sich am Ziegelstreichen versuchen und natürlich frisch gebackene und gebratene Leckereien probieren. Auch die Dampflok, die das Fabriksgelände und die Tongruben einst miteinander verband, ist am Pfingstsonntag wieder im Einsatz. Statt schwer arbeitender Männer und Frauen gibt es bei der Bahnfahrt dann eine idyllische Naturlandschaft zu sehen. Die Gäste können sich, gezogen von der dampfenden LOWA, in den ehemaligen Tonloren entspannt zurücklehnen.

Pfingstsonntag ist im Ziegeleipark keine Voranmeldung oder die Vorlage eines negativen Tests nötig, vor Ort müssen lediglich die Kontaktdaten hinterlegt und die AHA-Regeln eingehalten werden. Der Ziegeleipark Mildenberg ist dieses Jahr bis zum 31. Oktober 2021 geöffnet, Einlass ist täglich von 10 bis 17 Uhr.

Von Bert Wittke