Zum Kindertag: Kleine Überraschung für Mädchen und Jungen im Amt Gransee und Gemeinden

Vor allem viele Kinder müssen zurzeit unter den Beschränkungen der Corona-Krise leiden. Sind es doch gerade die Jüngsten der Gesellschaft, die im Zuge der Covid-19-Pandemie in den vergangenen Wochen die meisten Einschränkungen hinnehmen mussten. Sei es der fehlenden Kontakt zu Oma und Opa oder zu gleichaltrigen Freunden, der geschlossene Lieblingsspielplatz oder auch abgesagte Geburtstagspartys bei Freunden.

Die Herzen der Kinder höher schlagen lassen

Auch das Amt Gransee und Gemeinden musste das für Ende Mai geplante Kinder- und Bürgerfest in der Stadt absagen. Trotz aller Schwierigkeiten und Probleme möchten Amtsdirektor Frank Stege, die Amtsausschussvorsitzende Christin Zehmke, der ehrenamtliche Bürgermeister der Stadt Gransee Mario Gruschinske und die ehrenamtlichen Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden die Herzen der Kinder ein wenig höher schlagen lassen und ihnen eine kleine Freude bereiten. Deshalb vergibt die Verwaltung das für das Fest geplante Budget in Höhe von knapp 5700 Euro in Form von Gutscheinen an die Mädchen und Jungen, die im Amtsbereich leben. Jedes Kind im Alter bis zu zwölf Jahren erhält am Kindertag einen Gutschein im Wert von fünf Euro. Dieser kann in den Geschäften der Granseer Innenstadt, aber auch in gastronomischen Einrichtungen in den Gemeinden eingelöst werden. Alle Unternehmer, die bei der Aktion mitmachen, sind auf der Rückseite des Gutscheins aufgeführt. „Es ist nur eine kleine Geste, aber eine, die von Herzen kommt. Gerade die Mädchen und Jungen mussten in den letzten Wochen auf vieles verzichten. Unsere Kinder sind das wichtigste Gut, das wir besitzen. Ohne sie haben wir keine Zukunft“, sagt Amtsdirektor Frank Stege.

Mitarbeiter der Amtsverwaltung verteilen die Gutscheine

Die Aktion, die gemeinsam mit der Regio-Nord und dem Unternehmerverein Gransee und Gemeinden ins Leben gerufen wurde, soll auch ein Zeichen an den Einzelhandel sein, den die Kommune ebenfalls ankurbeln möchte. Die Gutscheine werden durch die Mitarbeiter der Amtsverwaltung persönlich an die Mädchen und Jungen verteilt.

