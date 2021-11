Zum letzten Mal: Schüler tragen in der Lesebar eigene Texte vor

Gransee

Es wird ein historischer Abend werden: Die 8. Lesebar des Strittmattergymnasiums Gransee am heutigen Freitagabend wird vermutlich die letzte ihrer Art werden. Und eine besondere; denn die geplante Präsenzveranstaltung platzte aufgrund der pandemischen Lage. Das Organisationsteam musste kurzerhand umplanen und die Veranstaltung in den Online-Modus bringen. Das hat geklappt, Erfahrung haben die Macher darin in den vergangenen Corona-Monaten sammeln können.

Einmal im Jahr stehen alle eigenen Geschichten und Gedichte vor ihrer Premiere mit großem Publikum. Die zahlreichen Gäste erlebten immer eine berauschende Lesebar mit literarischen, musikalischen und künstlerischen Meisterwerken. Die jungen Autorinnen und Autoren haben im Laufe der Jahre ihr eigenes Dorf gegründet, „Thal“. Es ist ein Ort der Kreativität und Lebensfreude. Dorthin werden die Gäste alljährlich eingeladen. Heute Abend um 19 Uhr geht es online los. Auf der Homepage des Strittmatter-Gymnasiums wird ein entsprechender Button direkt zur Lesebar ins fiktive Künstlerdorf „Thal“ führen.

Anna Meinke und Lena Kibellus werden durch das Programm führen. Die neuen Texte wurden von Schülerinnen und Schülern der 7. bis zur 12. Klasse verfasst. Thematisch befassen sie sich einerseits mit zwischenmenschlichen Konflikten und andererseits mit gesellschaftskritischen Themen. Musik wird auch wieder dabei sein, und zwar live gespielt. Die Schüler hoffen auf einen schönen Abend mit vielen Gästen, schließlich wird vermutlich die Lesebar die einzige Veranstaltung des Strittmatter-Gymnasiums in diesen Wochen sein.

Von Stefan Blumberg