Mehr Platz für Dauerparker

77 Kilometer, aus dem Norden Oberhavels von Fürstenberg bis in den Süden, nach Bötzow. Christopher Vogt lief die Gesamtstrecke des Benefizwalks der Initiative „Wir für Euch – Alle für das Hospiz Oberhavel“ am Sonntag am Stück. „Ich bin an meine Grenzen gekommen“, räumte er nach dem Zieleinlauf glücklich, aber auch sehr erschöpft ein.