Menz

Karl-Heinz Schröter hat Wort gehalten. Als Brandenburgs Innenminister den Menzern im September 2018 den Förderbescheid für ein neues Feuerwehrgerätehaus vorbeibrachte, hatte er angekündigt, beim Richtfest wieder vorbeischauen zu wollen. Und tatsächlich machte er am Freitag erneut in Menz Station. Dieses Mal hatte er vor allem gute Laune im Gepäck. „Sind die Nägel schon vorbereitet?“, fragte er kurz nach Verlassen seines Dienstwagens und fügte hinzu: „Ich muss ja nicht den Hammer in die Hand nehmen. Das ist zum Glück Sache des Bauherren.“

Amtsdirektor Frank Stege machte seine Sache beim Hämmern ganz hervorragend und mit viel Schwung. Quelle: Uwe Halling

Es dauerte nicht lange, dann waren aus luftiger Höhe zahlreiche Hammerschläge zu hören. Augenzeugen, die mit auf das Baugerüst geklettert waren, behaupteten hinterher, Löschgruppenführer Jörg Tiede sei nicht ganz so treffsicher gewesen. Frank Stege umso mehr. Der Amtsdirektor habe die vom Feuerwehrchef „vorbearbeiteten“ Nägel schließlich mit traumwandlerischer Sicherheit im Gebälk versenkt.

Der Richtspruch kam von Dachdecker Felix Hain von der Firma Bert Wöller aus Torgau. Quelle: Uwe Halling

Zuvor hatte Felix Hain von der Dachdeckerfirma Bert Wöller aus Torgau einen Richtspruch zum Besten gegeben. Ein wenig aufgeregt sei er schon, verriet der 25-Jährige im Vorfeld. Schließlich mache er das hier zum ersten Mal. Aber nach dem ersten Glas neunprozentigen Erdbeerweins aus Werder schien seine Anspannung verflogen zu sein.

Am Boden wurden die symbolischen Hammerschläge mit Interesse verfolgt. Quelle: Uwe Halling

„Es ist die vornehmste Aufgabe, Helfern helfen zu können“, betonte Karl-Heinz Schröter, nachdem das letzte Glas der Richtfestzeremonie zersprungen am Boden lag. Er sei sehr froh, so der Innenminister, dass es das Kommunale Infrastrukturprogramm (KIP) gebe. Aus diesem Förderprogramm, von dem zuvor schon die freiwilligen Feuerwehren in Teschendorf und Glienicke beim Bau neuer Gerätehäuser profitiert hatten, bekommen auch die Menzer einen Zuschuss für ihren Neubau – exakt 628 285,04 Euro. Den Rest der kalkulierten Baukosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro sind Eigenmittel, weshalb der Innenminister auch den Granseer Amtsausschussmitgliedern seinen Dank aussprach. Schließlich seien sie es, die über die Freigabe von Eigenmitteln zu entscheiden haben.

Vor dem offiziellen Teil des Richtfestes konnte der Rohbau besichtigt werden. Quelle: Uwe Halling

Unstrittig sei für ihn, so Karl-Heinz Schröter, dass sich die Feuerwehrleute das neue Gerätehaus redlich verdient haben. Sie seien es, die den Verwaltungen entscheidend dabei unter die Arme greifen, die Pflichtaufgabe Brandschutz zu erfüllen. „Sie“, so wandte sich der Innenminister an die Kameradinnen und Kameraden, „gehen buchstäblich für andere durchs Feuer.“ Deshalb verneige er sich vor den Feuerwehrleuten und dessen ehrenamtlichen Engagement.

Innenminister Karl-Heinz Schröter hatte sichtlich Spaß an diesem Termin. Aus seinem Haus kommen die Fördermittel mit das Bauprojekt. Quelle: Uwe Halling

Auch Frank Stege hatte lobende Worte parat, die er in vielen Richtungen verteilte. Der Amtsdirektor nannte den Amtsausschuss mit dessen Vorsitzender Christin Zehmke an der Spitze, aber auch die Bauamtschefin Roswitha Suckrow, die hervorragende Arbeit leiste. Vor allem habe sie es verstanden, die Feuerwehrleute mit in die Planung des Gebäudes einzubeziehen. In Menz entsteht gegenwärtig ein Feuerwehrgerätehaus mit einer Halle für die beiden Feuerwehrfahrzeuge und das Boot, mit einem Lagerraum und einem Werkstattraum, mit Umkleidebereichen für Frauen und Männer, die von der Fahrzeughalle räumlich getrennt sind, mit einem Sanitärbereich für Frauen und Männer, mit einem Schulungsraum, einer Teeküche, einem Büro für die Wehrleitung und einem Abstellraum. Dazu entstehen im Außenbereich zwölf Parkplätze. Und weil die Menzer Löschgruppe mit dem neuen Gerätehaus künftig über ausreichend Platz verfügt, soll es demnächst auch wieder eine Jugendwehr im Ort geben. Erste Interessenten dafür gebe es bereits.

Wenn bei den Arbeiten weiter alles wie am Schnürchen läuft, könnte das neue Gerätehaus Ende Oktober in Dienst gestellt werden. „Das wäre ein schöner Anlass, noch einmal bei Ihnen vorbeizukommen“, sagte Karl-Heinz Schröter. Die Feuerwehrleute werden den Innenminister ein weiteres Mal beim Wort nehmen.

Von Bert Wittke