Granseer Chor „Spätlese“ verabschiedet sich von der großen Bühne

Noch einmal ließen die Frauen und Männer des Chores „ Spätlese“ am Dienstagabend im örtlichen Heimatmuseum ihre Stimmen erschallen. Wie so oft bei Veranstaltungen der Stadt Gransee und der Gemeinden des Amtes sorgten die Sängerinnen und Sänger für den passenden und würdevollen Rahmen – dieses Mal anlässlich der Ausstellung zu 30 Jahre deutsche Einheit. Er stehe „mit einem weinenden und einem lachenden Auge vor den Chormitgliedern“, sagt Gransees ehrenamtlicher Bürgermeister Mario Gruschinske, als der letzte Ton verklungen war. Das weinende Auge sei Ausdruck für die Trauer, dass der Chor nunmehr nach 31Jahren des Bestehens sein künstlerisches Schaffen einstellt. Chorleiterin Eveline Stange, die in wenigen Tagen ihren 73. Geburtstag begeht, plagen gesundheitliche Probleme und auch ein Großteil der Chormitglieder ist in ein Alter gekommen, in denen sich die mit Proben und Auftritten verbundenen Anstrengungen nicht mehr so leicht wegstecken lassen.

Gransees ehrenamtlicher Bürgermeister bedankt sich bei der langjährigen musikalischen Leiterin des Chores, Eveline Stange, für deren unermüdliche Arbeit mit dem Chor und die zahlreichen tollen Auftritte. Quelle: Uwe Halling

Er habe beeindruckende Konzerte des Chores erlebt, sagte Mario Gruschinske und leitete damit zu seinem lachenden Auge über. Konzerte, die von einer unglaubliche Stimmgewalt und Genrevielfalt geprägt gewesen seien. Der in Rot und Weiß gekleidet Chor habe die Farben Gransees sowie das Stadtwappen weit über die Grenzen der Stadt hinaus getragen und sehr viel Ehre für Gransee eingelegt. Und das nicht nur, weil die Sängerinnen und Sänger bei ihren Auftritten oftmals das wunderschöne Gransee-Lied in ihrem Repertoire hatten. Aus seiner Sicht, so der Bürgermeister, sei das Ensemble „ Spätlese“ der Stadtchor Gransees. Er habe nicht nur ganz entscheidend zur kulturellen Bereicherung beigetragen, sondern sich zu einer echten Institution entwickelt.

Bürgermeister: Der Chor ist ein Stück Stadtgeschichte

Doch nun sei die Zeit gekommen, bei aller Leidenschaft für die Musik an die Gesundheit zu denken und aufzuhören. „Ich möchte Ihnen“, so der Bürgermeister, „meinen allerherzlichsten Dank für das aussprechen, was Sie 31 Jahre lang geleistet haben“. Der Chor „ Spätlese“ sei ein Stück Stadtgeschichte, das er immer im Herzen behalten werde. Die scheidende musikalische Leiterin Eveline Stange kündigte an, dass sich die Chormitglieder künftig alle vier Wochen zu Kaffee und Kuchen treffen wollten.

Abgesang: Der Chor „Spätlese“ mit Leiterin Eveline Stange gab am Dienstagabend bei der Vernissage im Heimatmuseum noch einmal sein Bestes. Quelle: Uwe Halling

Zum Abschied gab es für jedes Chormitglied eine Rose. Außerdem überreichten Mario Gruschinske und der stellvertretende Amtsdirektor Wolfgang Schwericke dem Chor einen Gutschein für ein Hauskonzert mit der Sängerin Jeannine Hartmann. „Dann können Sie sich mal etwas vorsingen lassen“, so der Bürgermeister.

