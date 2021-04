Grillen und Feiern: Polizeibeamte lösen illegale Treffen über die Osterfeiertage auf

Oberhavel

Mehrere Coronaverstöße stellten Beamte zuletzt fest: Am Freitagabend wurden auf dem Dach eines Getränkemarktes in der Bernauer Straße in Oranienburg drei 17-Jährige erwischt; In der Fohlenweide in Leegebruch am Sonnabend fünf Personen beim Grillen oder am Sonntagmorgen vier Personen in einer Gartenanlage im Pozerner Weg in Dannenwalde. In der Nacht zu Montag wurden in der Clara-Zetkin-Straße in Zehdenick zehn Personen beim Feiern in der Wohnung einer 20-Jährigen feststellen. In allen Fällen sprach die Polizei Platzverweise aus und leitete die Personalien zu den Verstößen gegen die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung an den Landkreis Oberhavel weiter.

Von MAZonline