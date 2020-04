Oberhavel

Das Osterwochenende steht vor der Tür, doch aufgrund der aktuellen Eindämmungsverordnung wegen der Corona-Krise müssen in diesem Jahr öffentliche Osterfeuer und Ausflugsveranstaltungen entfallen. "Bei diesem schönen Wetter zieht es die Menschen zum Osterspaziergang raus in die Natur und in den Wald. Doch wie in den vergangenen beiden Jahren ist auch dieses Frühjahr bisher viel zu trocken. Die Böden sind stark ausgedörrt, was die Waldbrandgefahr schon zu Ostern steigen lässt", informiert Kreisbrandmeister Steffen Malucha und appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, dass beim Aufenthalt im Wald oder in Waldnähe über die Osterfeiertage erhöhte Vorsicht geboten ist.

Hinweise zum Verhalten im Wald und in Waldnähe

Das Betreten der Wälder ist aktuell nicht verboten, für das Osterwochenende werden in Oberhavel aber bereits die Waldbrandgefahrenstufen 3 und 4 erwartet. Der Kreisbrandmeister bittet die Bevölkerung, sich unbedingt an die Eindämmungsverordnung zu halten, vor allem aber im Wald richtig zu verhalten. Dazu zählt:

Keine brennenden Zigaretten oder Zigarettenreste aus dem Auto werfen, Rauchverbot im Wald, kein Grillen oder Lagerfeuer im Wald oder in Waldnähe, Waldeinfahrten nicht zuparken – der Weg muss für die Feuerwehr und Rettungskräfte frei bleiben, Fahrzeuge nicht auf trockenem Gras abstellen.

Melden Sie bitte alle beobachteten Brände unverzüglich der Feuerwehr (Notruf 112) oder der Polizei (Notruf 110).

In Liebenberg (Löwenberger Land) brannten am 5. April drei Hektar Waldboden. Quelle: Stefanie Fechner

Landkreis unterstützt Ergreifung von möglichem Brandstifter

Auffällig ist derzeit die Häufung der Brände in der Gemeinde Löwenberger Land. Dies schließt den Verdacht von Brandstiftungen nicht aus. Ähnliche Ereignisse sind bereits in den zurückliegenden Jahren auch im Amtsbereich Gransee sowie den Städten Zehdenick, Liebenwalde und Oranienburg zu verzeichnen gewesen. "Die Kameradinnen und Kameraden sichern die Einsätze ohne Einschränkungen ab. Aber auch Ihnen seien Tage der Erholung gegönnt. Daher rufen wir die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, beim Osterspaziergang besonders wachsam zu sein und jegliche Auffälligkeiten der Polizei zu melden, um diesem perfiden Treiben ein Ende zu setzen", so Malucha.

Für Hinweise, die zur Ergreifung eines möglichen Brandstifters dienen, haben die Städte Oranienburg, Liebenwalde die Gemeinde Löwenberger Land auch in diesem Jahr eine Belohnung in Höhe von 15.000 Euro ausgelobt.

Von MAZonline