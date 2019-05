Löwenberg

In Löwenberg wurden am Mittwochabend viele Hände geschüttelt, Glückwünsche ausgesprochen und Geschenke verteilt. Die insgesamt 38. und letzte Sitzung der Gemeindevertretung vor der Kommunalwahl am 26. Mai wurde genutzt, um sich bei Ehrenamtlern für deren engagierte und uneigennützige Arbeit zu bedanken. „Es ist zu einer schönen Tradition geworden, Einwohner des Löwenberger Landes zu ehren, die sich um die Allgemeinheit verdient gemacht haben“, sagte Bürgermeister Bernd-Christian Schneck.

Geehrt: der Vorstand des Fördervereins der Libertasschule Löwenberg mit Ramona Urbschat, Christiane Schönberg und Ines Dettmann (v.l.). Quelle: Bert Wittke

Zu ihnen gehören Ramona Urbschat aus Grieben, Christiane Schönberg aus Gutengermendorf und Ines Dettmann aus Löwenberg. Die drei Frauen verkörpern den Vorstand des Fördervereins der Libertasschule. „Seit zehn Jahren engagieren sich dieses Trio mit hohem persönlichen Einsatz, organisiert für und mit der Schule Events und Bildungsveranstaltungen, beantragt Fördermittel und rechnet diese ab“, sagte Schulleiter Axel Klicks in seiner Laudatio und fügte hinzu: „Sie sind mit ihrer omnipräsenten Arbeit aus dem schulischen Leben nicht wegzudenken.“

Auf Vorschlag des Ortsbeirates Großmutz wird auch Ellen Vanselow ausgezeichnet. Ihre Ehrung erfolgt später, weil sie am Mittwochabend nicht an der Gemeindevertretersitzung teilnehmen konnte.

Ellen Vanselow (vorn links) hat sich unter anderem um die Frauensportgruppe „Frauenbewegung 50 plus“ verdient gemacht. Quelle: Stefan Blumberg

EllenVanselow hat in Großmutz eine Mutter-Kind-Gruppe aufgebaut und zudem in Großmutz und Falkenthal eine Frauensportgruppe „Frauenbewegung 50 plus“ etabliert, die von ihr betreut und geleitet wird. Zudem hat sie dabei geholfen, Flüchtlingen in Gransee Grundkenntnisse der Deutschen Sprache zu vermitteln. Und nicht zuletzt, so der Ortsvorsteher Dietmar Euhus, trägt sie mit ihren Ideen und Anregungen zu einem aktiven Dorfleben in Großmutz bei.

Corinna Mydlaszewski aus Teschendorf erntete ein dickes Lob für ihr Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung von Chorkonzerten und Entedankfesten, für ihre Tätigkeit als Kirchenälteste und für die Organisation des Weihnachtsmarktes im Ort.

Corinna Mydlaszewski organisiert unter anderem den Weihnachtsmarkt in Teschendorf sowie Chorkonzerte und Erntedankfeste. Quelle: Bert Wittke

Schließlich ehrt der Ortsbeirat Grüneberg Marco Sommerfeld und bedankt sich bei ihm, dass er sich 2015 als Wehrführer vor die freiwillige Feuerwehr des Ortes gespannt hat und diese wieder zu einer starken und leistungsfähigen Truppe gemacht hat.

Grünebergs Ortsvorsteher Karl-Heinz Wacker bedankt sich bei Löschgruppenführer Marco Sommerfeld, der die örtliche Wehr wieder zu einer einsatzstarken Truppe gemacht hat. Quelle: Bert Wittke

Ein Hauch von Wehmut zog am Mittwochabend durch den Sitzungsraum in Löwenberg, als der Bürgermeister verkündete, dass fünf Ortsvorsteher am 26. Mai nicht wieder für diesen Posten kandidieren werden: Annerose Hendel (Klevesche Häuser), Monika Schulz (Neuhäsen), Alexander Dahte ( Grieben), Hartmut Kreutzmann ( Liebenberg) und Michael Grüber ( Teschendorf) Allen fünf Ortschefs, die große Verdienste an der Entwicklung ihrer Ortsteile haben, wurde herzlich gedankt und alle erhielten herzlichen Beifall von den Gemeindevertretern.

Und dann erhoben sich die Gemeindevertreter von ihren Sitzen und klatschten lange in die Hände.

Klaus Wunsch (l.) und Peter Bosschaart waren jahrelang in der Gemeindevertretung des Löwenberger Landes aktiv – Klaus Wunsch als Vorsteher der Gemeindevertretung und Peter Bosschaart als Vorsitzender des Schul- und Sozialausschusses. Quelle: Bert Wittke

Die von Herzen kommenden Beifallsbekundungen galten Klaus Wunsch und Peter Bosschaart. Die beiden langjährigen Gemeindevertreter kandidieren am 26. Mai nicht wieder für das Gemeindeparlament. Der Nassenheider Klaus Wunsch war über viele Jahre Vorsteher der Gemeindevertretung und hat mit sehr viel Übersicht und Ruhe die Sitzungen der Gemeindevertretung geleitet. Der Grüneberger Peter Bosschaart führte lange mit sehr viel Leidenschaft und Sachkenntnis den Schul- und Sozialausschuss an.

Von Bert Wittke