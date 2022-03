Grüne kritisieren Zustand der Radwege in Oberhavel

Oberhavel

Die Grünen kritisieren die Qualität der Radwege im Landkreis Oberhavel. Vor allem in Städten würden Hinweise und Linienführungen oftmals zu uneindeutig sein. Sie haben eine Liste angefertigt, woran es bei den Radwegen in der Region mangelt:

Schutzstreifen enden und die Radfahrenden werden durch die Markierung auf den Fußweg geleitet, wo Radfahren für Erwachsene nicht erlaubt ist. Zwei-Richtungs-Radwege gehen ohne Hinweis in einen einfachen Radweg über. Radfahrende finden sich dann ohne Vorwarnung auf der falschen Straßenseite wieder. Radwege enden unvermittelt und jeder Hinweis sowohl für Radfahrende als auch für den übrigen Verkehr fehlen. Die Radverkehrsführung in Kreisverkehren, an Lichtsignalanlagen und in Kreuzungen ist nicht überall klar und einheitlich geregelt.

Die Forderung: Kreisweit einheitliche Gestaltungen von Radfahrstreifen, Schutzstreifen oder Fahrradstraßen tragen zur Verkehrssicherheit bei.

Pisten müssten den Veränderungen angepasst werden

Die Bedeutung des Radverkehrs nimmt auch in Oberhavel zu. Immer mehr Menschen nutzen das Rad im Alltag und in der Freizeit. „Die Radverkehrsinfrastruktur muss dieser Bedeutung gerecht werden“, heißt es von Seiten der Grünen. So würden beispielsweise durch Pedelecs und Lastenräder neue Nutzergruppen für das Radfahren gewonnen. Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen Rädern mit und ohne elektrischer Unterstützung erhöhen die Zahl der Überholvorgänge.

Markierungslösungen, die in Form von Schutzstreifen und Radfahrstreifen auf ebenen, asphaltierten Oberflächen ausgebildet werden, erfüllten dieses Anforderungsprofil eines modernen Radverkehrs und sollten im Landkreis mehr genutzt werden. Radverkehrsanlagen in Oberhavel würden aktuell sehr unterschiedlich gestaltet. Nicht nur die Qualität ist verschieden auch ist oft nicht klar, was genau gemeint ist.

Farblicher Belag würde für mehr Sicherheit sorgen

Die Grünen sprechen sich dafür aus: Markierungslösungen für den Radverkehr deutlich auszuweiten und hierfür eine kreisweit einheitliche und den aktuellen Richtlinien entsprechende Gestaltung der Radwege zu erarbeiten.

Benutzungspflichtige Radwege innerhalb geschlossener Ortschaften sollten, wenn möglich, mit einem durchgehenden, farblich abgesetzten Belag, ausgestattet werden der auch bei Einmündungen und Grundstücks-Ausfahrten klar erkennbar macht, dass hier ein Radweg kreuzt.

Der Radverkehr sollte in Ortschaften möglichst auf der Fahrbahn geführt und je nach Verkehrslast mit einer durchgehenden Sperrlinie oder gar Pollern oder Leitplanken vor dem motorisierten Verkehr geschützt werden. Bei nur mäßiger Verkehrsbelastung sind unterbrochene Linien möglich.

Einheitliche Führung an Kreuzungen

Anfang und Ende benutzungspflichtiger Radwege sollten überall einheitlich gestaltet und mit entsprechenden Hinweisschildern ausgestattet sowie durch Markierung einer Überleitung auf die Fahrbahn für Radfahrende sicherer gestaltet werden.

Die Radverkehrsführung an Kreuzungen und in Kreisverkehren sollte überall, wo Radwege, Schutzstreifen oder Radfahrstreifen vorhanden sind, einheitlich gestaltet werden.

Trixi-Spiegel für Lkw-Fahrer

Markierungen, die den Radverkehr auf für Radfahrende freigegebene Bürgersteige leiten, sind zu entfernen.

Grünphasen an Lichtsignalanlagen für Radfahrende und Zufußgehende sollten genau so lang sein wie die für den motorisierten Individualverkehr.

Lichtsignalanlagen mit separaten Lichtzeichen für Radfahrende und Zufußgehende sollten diesen möglichst einen zeitlichen Vorsprung gegenüber dem motorisierten Verkehr ermöglichen.

Trixi-Spiegel insbesondere für Lkw-Fahrer und Festhaltebügel für Radfahrende an Kreuzungen sollten zum Standard werden.

