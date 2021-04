Oberhavel

So ganz ist der Frühling noch nicht da. Immer noch fallen die Temperaturen der vergangenen Aprilnächte unter Null. Dennoch ist unverkennbar, dass der Frühling kommt. Dazu reicht ein Blick in die Natur. Es wird grüner in Oberhavel und auch die Tiere spüren, dass jetzt die warme Jahreszeit naht. Das gilt nicht nur für die wild lebenden Vertreter der Fauna, sondern auch für die Nutztiere der Landwirte. Nach der Überwinterung in Koppeln und Ställen kommt für viele Kühe, Schafe, Ziegen und Co nun die Zeit auf der Wiese. In der kommenden Woche will etwa Karl-Heinz Wacker aus Grüneberg seine rund 220 Rinder auf die Weiden bringen. Wohl ist ihm bei dem Gedanken allerdings nicht. „Wenn die Herde in Panik gerät“, sagt er leise und will den Gedanken nicht zu Ende führen. Unweit der von ihm bewirtschafteten Fläche verlaufen die stark befahrene Bundesstraße 96 und die Bahntrasse der Verbindung Berlin - Rostock. Und was Panik bei Rinder auslöst, ist der Wolf.

„Ich kann den Tieren morgens deutlich anmerken, falls sich in der Nacht ein Wolf der Koppel genähert hat. Sie sind nervös und unruhig“, sagt er. Die Besuche von Canis lupus, so der wissenschaftliche Name des Raubtiers, nehmen in den vergangenen Jahren zu. Zum einen weil die Population stetig wächst, zum anderen weil sie die Scheu vor den Menschen immer mehr verlieren. Auf deutlich unter 100 Meter habe sich die Distanz, ab der die Wölfe das Weite suchen, bei den zufälligen Begegnungen des Landwirts und seiner Mitarbeiter bisher verringert. Zwei bis vier der sechs bis 20 Monate alten Rinder, die er nach ökologischen Richtlinien mästet, holen sich die Wölfe im Schnitt jedes Jahr. Tendenz auch hier: steigend. Aber das sei gar nicht sein Hauptproblem. Die finanziellen Verluste werden, zumindest zu einem ansehnlichen Teil, ersetzt. „Der Horror für uns ist die Vorstellung, dass die Herde auf der Flucht ist und auf den Verkehrswegen landet“, bringt Wacker seine Sorgen auf den Punkt. Das unregulierte Wachstum des Wolfsbestandes gerate außer Kontrolle.

Wölfe können Kühe schon durch ihre bloße Anwesenheit in Panik versetzen. Wenn das geschieht, flieht die ganze Herde, was bei Bahntrassen oder stark befahrenen Straßen in der Nähe zu unvorhersehbaren Folgen führen kann. Quelle: Swen Pförtner

Gleiches gelte für die Kraniche. In den vergangenen, meist von Trockenheit geprägten Jahren, sei die Futtermittelgewinnung ohnehin deutlich schwieriger geworden. Die nach seiner Auffassung mittlerweile überhand nehmende Zahl dieser geschützten Vögel erschwere das weiter. Denn im Gegensatz etwa zu Rehen oder Damwild, die sich auch gerne am frisch aufkeimenden Saatgut wie Getreide gütlich tun, sorgt der Kranich für einen Totalschaden. Wildtiere, wie die genannten, erklärt Wacker, beißen sozusagen ab. Das sorge zwar für eine Minderung des Ertrags, aber wenigstens gebe es noch einen. Der Kranich dagegen zieht die wenige Zentimeter große Jungpflanze samt Korn aus dem Boden - da könne dann nichts mehr nachwachsen. Und auf dem Schaden blieben die Landwirte sitzen.

Kraniche verursachen immer mehr Totalausfälle auf den Feldern

Zustimmung erfährt er dabei von Beate Stuht, der Geschäftsführerin der Agrar Grüneberg. Hier wird Biomilch produziert, die in der Hennigsdorfer Molkerei weiter verarbeitet wird. Die 170 Kühle liefern jährlich rund eine Million Liter, ebenfalls nach ökologischen Gesichtspunkten gewonnen. Auch hier wird das Futter in Eigenregie angebaut. „Wir haben teilweise deutlich mehr als 1000 Kraniche auf einmal auf den Feldern gezählt“, sagt sie. Natürlich hätten beide alle möglichen Maßnahmen zur Vergrämung der Tiere ergriffen, etwa durch mit unter Druck stehendem Gas betriebene Knallgeräte, die durch einen Zufallsgenerator gesteuert werden. Aber die Tiere seien nicht dumm. „Am ersten Tag nehmen sie noch Reißaus, am zweiten halten sie lediglich Abstand und am dritten sitzen sie fast auf den Kanonen“, so Wacker. Wie Ralph Wittwer, der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes, ausführt, sei etwa die Wentowsee Agrargenossenschaft im vergangenen Jahr kreisweit mit am stärksten von Kranichschäden betroffen gewesen. „Die Kollegen dort haben eine Fläche von 40 Hektar insgesamt viermal bestellt. Jedes Mal haben Kraniche einen Totalschaden verursacht. Dann haben sie aufgegeben“, berichtet Witwer. Erschwerend komme hinzu, dass durch Kraniche verursachte Schäden nur ab bestimmten Grenzen von den Behörden ersetzt werden und der notwendige „Papierkrieg“ dazu sehr aufwendig sei. Also würde, wer es anderweitig ausgleichen kann, darauf verzichten. Die Dunkelziffer der durch die Vögel verursachten Schäden liege demnach um einiges höher, als es die offiziellen Zahlen vermuten lassen würden.

Wolf und Co sollen bleiben, aber reguliert werden

Sowohl für die Bauern als auch die Vertreter des Kreisbauernverbandes ist klar, dass langsam der Punkt erreicht ist, an dem unreguliertes Wachstum einer bestimmten Art die Landwirtschaft gefährdet. Niemand, dass betonen sowohl Wacker, Stuht als auch Witwer, wolle, dass Kraniche, Wölfe oder Biber wieder verschwinden. Aber die Bestände müssten reguliert und auf ein für alle annehmbares Maß gebracht werden. Schon länger, so Ralph Wittwer, gebe es das geflügelte Wort, dass in Brandenburg mehr Wölfe leben als in ganz Skandinavien. Er plädiert dafür, es den Schweden und Norwegern gleich zu tun. Dort gebe es eine jährlich neu festgesetzte Abschussquote für den Wolf und seit Jahrzehnten eine stabile Population. Das wünsche er sich auch für Deutschland.

Den Wolf im Jagdrecht will er hingegen nicht sehen - zumindest nicht in der Art, dass die Jäger dann für von ihm verursachte Schäden haftbar sind. „Dann finden wir überhaupt keine Jagdpächter mehr bei den Summen, die dann im Raum stehen können“, pflichtet Karl-Heinz Wacker bei. Beide sind sich einig, dass die Natur im Gleichgewicht sein müsse und dazu ein menschliches Eingreifen notwendig ist.

Von Björn Bethe