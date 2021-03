Grünen-Antrag abgelehnt: Klares Votum des Kreistages zum Thema Wohnungsbau

Oberhavel

Das Thema Wohnen beschäftigte den Kreistag in seiner fortgesetzten Sitzung am Donnerstagabend. Die Fraktion Bündnis 90/Grüne forderte in einem Antrag, dass der Landkreis und seine Gesellschaften, inklusive der Tochtergesellschaften, geeignete Flächen für Wohnbauzwecke zur Verfügung stellen sollen. Bevorzugt sollten die Grundstücke dabei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden, um diese auf Dauer in der kommunalen Familie zu halten und ein zusätzliches Angebot an kostengünstigen Wohnungen zu fördern, heißt es in der Beschlussbegründung. Soweit Grundstücke an private Investoren vergeben werden, soll dies grundsätzlich auf Basis von Erbbaupacht erfolgen, um einerseits das Eigentum des Landkreises zu halten und andererseits den Investoren eine solide, kalkulierbare Basis für ihre Investition zu bieten, heißt es weiter. Der Landkreis würde aus der Pacht eine kontinuierliche und verlässliche Einnahme erhalten.

Wohnraum in Oberhavel wird knapper

Heiner Klemp (Grüne) erklärte: „Ich denke, wir sind uns einig, dass wir in weiten Bereichen des Kreises einen Wohnraummangel haben. Der Landkreis hat sich vor einiger Zeit dazu bekannt, diesen aktiv zu beheben. Er hat Wohnungen bereit gestellt über die Oberhavel Holding, das war eine ziemliche Erfolgsgeschichte.“ Weiter führte Klemp aus: „Der Landkreis betreibt alleine zur Zeit aktiv keinen Wohnungsbau. Der Kreis könnte aber trotzdem den Wohnungsbau fördern, indem de Flächen bevorzugt an kommunen bereitstellt, um Wohnungen zu bauen.“ Darüber hinaus schlugen die Grünen vor, dass der Kreis Grundstücke, die er selbst verbilligt zu begünstigten Zwecken erhalten habe, auch verbilligt an Kommunen weiterreicht. Klemp sagte, es gebe verschiedene Zwecke, unter anderem im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen. Die Grundstücke seien damals von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit Abschlägen an den Kreis oder die Oberhavel Holding (OHBV) verkauft worden.

Landrat Weskamp widerspricht Klemp

Doch die Grünen scheiterten letztlich mit ihrem Antrag (7 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, drei Enthaltungen). Landrat Ludger Weskamp (SPD) widersprach Klemp: „Der Landkreis oder die OHBV haben keine verbilligten Grundstücke bekommen.“ Außerdem erklärte er, sozialen Wohnraum könne der Landkreis nur gemeinsam mit den Städten und Gemeinden schaffen, abgesehen von Sondersituationen, wie der Unterbringung von Flüchtlingen. Hartmut Leib (SPD) sagte: „Der Antrag der Grünen erweckt ein wenig den Eindruck, dass der Landkreis über riesige Ländereien verfüge. Doch der Landkreis ist kommunalrechtlich daran gebunden, bei Verkäufen ein entsprechendes Verkehrswertgutachten zu erstellen.“

Von Wiebke Wollek