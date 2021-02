Grundschulen starten auch in Oberhavel mit Wechselunterricht

Oberhavel

Wenn am Montag in der Stadt Hohen Neuendorf mit ihren Stadtteilen die Grundschulen wieder den Präsenzunterricht aufnehmen, geschieht das nach einem einheitlichen Prinzip. Bereits im Herbst hatten sich die Leiterinnen und Leiter der Grundschulen in Hohen Neuendorf, Bergfelde und Borgsdorf auf Modalitäten für den Wechselunterricht geeinigt.

Die Klassen würden in A- und B-Gruppen eingeteilt, die abwechselnd montags, mittwochs und freitags, beziehungsweise dienstags und donnerstags in der Schule unterrichtet würden, erklärt die Borgsdorfer Rektorin Tatjana Liebach-Schultz. Innerhalb von 14 Tagen hätten alle die gleiche Zeit Präsenzunterricht. Das sind mindestens 20 Stunden in zwei Wochen – „mehr ist möglich“, so die Rektorin.

Notbetreuung ist die größte Herausforderung

An der Borgsdorfer Schule sei das für 260 Kinder in 13 Klassen zu organisieren, außerdem für eine zusätzliche Gruppe mit Kindern, deren Eltern eine Betreuung zu Hause nicht gewährleisten können und für die deshalb eine Notbetreuung benötigt wird. Letztere Gruppe und deren Kinderzahl stelle die größte Herausforderung hinsichtlich verfügbarer Kollegen und Räume dar, so Liebach-Schultz.

Knifflig sei es auch, Geschwisterkinder verschiedenster Klassenstufen so einzuteilen, dass sie wenigstens zusammen zu Hause betreut werden können, um die Eltern zu entlasten. Die Heim-Gruppe bekomme jeweils Aufgaben gestellt, die gelöst werden müssen. In Ausnahmefällen sei vereinzelt auch ein Hybridunterricht möglich, bei dem die Heim-Gruppe per Videoschaltung am Unterricht in der Schule teilnimmt. Im Hort würden ausschließlich die Kinder im Präsenzunterricht betreut, da eine Vermischung der beiden Gruppen A und B natürlich ausgeschlossen werden soll.

Auch in Velten gibt es A- und B-Wochen

Auch die Veltener Grundschulen starten in den Wechselunterricht. Die Klassen werden zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in kleinere Gruppen geteilt und abwechselnd die Schule vor Ort besuchen. Die Aufteilung erfolgt in A- und B-Wochen. An den Tagen des Präsenzunterrichtes, das heißt wenn die Kinder in der Schule sind, ist auch der Hort geöffnet. Es gelten jedoch weiterhin eingeschränkte Öffnungszeiten (Hort Villa Regenbogen: 6 bis 16.30 Uhr; Hort Zwergenhaus: 6 bis 16 Uhr). Für die Schülerinnen und Schüler besteht in der Schule sowie im Innenbereich des Hortes die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

Kinder, die bisher einen Anspruch auf Notbetreuung in der Schule und im Hort hatten, können weiterhin täglich die Einrichtungen besuchen.

Eltern, die die Hort-Betreuungsleistung gar nicht oder zu maximal 50 Prozent in Anspruch nehmen, können den Elternbeitrag hälftig oder vollständig erstattet bekommen. Dazu wenden sich die Eltern bitte an die Kitaverwaltung und zeigen dies künftig bis zum 15. des jeweiligen Monats an, per E-Mail: kitaverwaltung@velten.de.

