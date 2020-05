Grundstein für Kita-Anbau gelegt – die „Pusteblume“ wächst heran

Grüneberg

Erst, als Gerhard Gabriel am Mittwoch die Baustelle in Grüneberg betrat, konnte es richtig losgehen. Der Pfarrer im Ruhestand hatte noch schnell die Lokalausgabe der MAZ vom heimischen Hof nebenan geholt, damit sie zum Bestandteil der Zeitkapsel werden kann.

Der Pfarrer i. R. Gerhard Gabriel steuerte für die Zeitkapsel seine MAZ-Ausgabe bei. Quelle: Bert Wittke

In diesem Behälter, der später in einem Mörtelbett des Grundsteins versank, hatten zuvor schon Geldmünzen und Baupläne Platz gefunden. Außerdem wurden in der blechernen Kartusche zwei hübsche bunte Zeichnungen von Lilly aus der dritten Klasse der Grüneberger Grundschulfiliale verstaut – und eine in einem Glasbehälter mit Klebstoff fixierte Pusteblume. Die war natürlich nicht zufällig gewählt worden, wurde doch am Mittwoch der Grundstein für den Anbau der örtlichen Kita „Pusteblume“ gelegt. „Wenn das Glas auch über die Jahre vielleicht mal zerbrechen sollte, die Samen bleiben erhalten und können dann für neue Pusteblumen sorgen“, sagte Antje Brückmann.

Auf dem Gelände vor der Grundschule und der Kita in Grüneberg wird kräftig gebaut. Quelle: Bert Wittke

Die Kita-Leiterin erinnerte an die Zeit, das sich Grünebergs Kindertagesstätte noch in der Nordbahnstraße befand. Doch irgendwann wurde es dort zu eng und 2005 zog die Einrichtung schließlich in das Gebäude der Grundschule mit ein. Dann wuchs im Ort ein Wohnpark heran und mit den Familien, die dort einzogen, kamen zugleich auch viele Kinder nach Grüneberg. Und so wurde es in der Kita erneut zu eng. Seither wünschen sich Kinder und Erzieher mehr Platz.

Gemeindebürgermeister Bernd-Christian Schneck (M.) zeigt den Kindern die Zeitkapsel, die später im Grundstein „versenkt“ wurde. Quelle: Bert Wittke

Es sei das Jahr 2018 gewesen, als die Idee eines Anbaus entstand, blickte Bernd-Christian Schneck am Mittwoch zurück. Im Juli des Folgejahres sei schließlich der Bauantrag genehmigt worden. Mit dem Projekt, so der Bürgermeister, trage die Gemeinde dem Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung Rechnung, denn es sei in der Tat so, dass durch die vielen Zuzüge im Dorf die Zahl der Kinder sprunghaft gestiegen ist. Damit sei das Gebäude, das Schule und Kita beherbergt, an seine räumlichen Grenzen gestoßen. Das sei besonders auch bei der Essenversorgung deutlich geworden.

In dem Anbau soll später unter anderem ein großzügiger Speisesaal untergebracht werden. Quelle: Bert Wittke

In dem Anbau wird neben Gruppenräumen auch ein neuer großer Speisesaal Platz finden. Außerdem erhöht sich dadurch die Platzkapazität des Kitabereiches, die derzeit bei 82 liegt, um weitere 23 Plätze. Die Kosten für den Anbau, so der Verwaltungschef, würden gegenwärtig bei 1,8 Millionen Euro liegen. Ein Förderantrag über die Summe von 1,1 Millionen Euro sei gestellt worden und befinde sich gegenwärtig in der baufachlichen Prüfung. Er hoffe, so der Bürgermeister, dass das Richtfest für den Neubau vielleicht schon wieder in einem größeren Rahmen stattfinden könne. Die Grundsteinlegung könne leider nur in einem kleinen Rahmen gefeiert werden.

Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 4 sangen anlässlich der Grundsteinlegung ihre Hymne – das „Lied von der Pusteblume“. Quelle: Bert Wittke

Dazu gehörte aber immerhin, dass einige Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 4, die zuvor auf Mindestabstand gegangen waren, das Lied von den fleißigen Handwerkern sangen. Als Zugabe gab es die Hymne der Kindereinrichtung dazu – das „Lied von der Pusteblume“. Und auch zum Kuchenbüfett, das aufgebaut war, hatten die Kinder mit zwei selbst gebackenen Kuchen beigetragen.

Nach der Grundsteinlegung wurde zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Quelle: Bert Wittke

Trotz einiger Überraschungen bei den Erdarbeiten, liegt die Realisierung nach Auskunft der Berliner Planerin Ivonn Kramm Hengari im Zeitplan. Unter anderem hatten zunächst zahlreiche Versorgungsleitungen verlegt werden müssen und die kleine Abwassergrube erwies sich mit acht mal fünf Metern und einer Tiefe von zwei Metern doch um einiges größer als vermutet worden war. Gegenwärtig sind auf der Baustelle Fundamentarbeiten im Gange. In etwa zwei Wochen soll es soweit sein, dass die Bodenplatte gegossen werden kann.

Auch Grünebergs Ortsvorsteher Karl-Heinz Wacker griff bei der Grundsteinlegung zur Maurerkelle. Quelle: Bert Wittke

„Besseres Wetter hätten wir für die Grundsteinlegung gar nicht haben können“, sagte Ortsvorsteher Karl-Heinz Wacker. Und wenn es so bleibt, dürfte einer Fertigstellung des Anbaus bis zum Sommer kommenden Jahres nichts im Wege stehen. Dann wird es hoffentlich eine gewaltige Einweihungsparty für Klein und Groß geben.

Von Bert Wittke