Grundstein für Kitaanbau wird gelegt

Das ist doch mal eine schöne Nachricht in diesen angespannten Corona-Zeiten: Für den Erweiterungsbau der Kita „Pusteblume“ in Grüneberg wird am Mittwoch, 20. Mai, der Grundstein gelegt. „Das wird natürlich aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen zunächst im kleinen Rahmen geschehen“, sagte Bernd-Christian Schneck, doch der Bürgermeister kündigte an, das Ereignis später mal mit den Kindern nachfeiern zu wollen.

Auftragsvergabe mit Eilentscheidung

Unterdessen schreiten die Arbeiten an dem Projekt „ Kitaanbau“ voran. In ihrer jüngsten Sitzung am Dienstagabend genehmigten die Gemeindevertreter eine Eilentscheidung des Bürgermeisters im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung zur Vergabe von Zimmerer- und Dachabdichtungsarbeiten. Die Eilentscheidung, die auf Paragraf 7 der Hauptsatzung der Gemeinde basiert, hatte sich erforderlich gemacht, weil die Hauptausschuss-Sitzung, in der die Auftragsvergabe thematisiert werden sollte, aufgrund der Coronapandemie nicht hatte stattfinden können.

Zusätzliche Fördergelder in Aussicht

Erfreuliches in Sachen Erweiterungsbau konnte auch Max Schulze am Dienstagabend im Bürgerhaus verkünden. Der Fachbereichsleiter Bildung informierte darüber, dass für den Kitaanbau in Grüneberg und den geplanten Kitaneubau in Teschendorf weitere Fördermittel in Sicht sind. Laut einer Kita-Investitions-Richtlinie des Landes Brandenburg könne die Schaffung von Betreuungsplätzen mit 5000 Euro pro Platz unterstützt werden. Das würde für das Vorhaben in Grüneberg einen Zuschuss in Höhe von 115.000 Euro, und für das Vorhaben in Teschendorf einen Zuschuss von 240.000 Euro bedeuten.

Von Bert Wittke