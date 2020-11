Günter Ludwig ist verstorben – Trauer um einen ganz großen Kommunalpolitiker

Löwenberg

Günter Ludwig ist tot. Der Löwenberger, der seinen Heimatort und die Gemeinde Löwenberger Land wie kaum ein anderer durch sein kommunalpolitisches Wirken viele Jahre geprägt hat, starb – wie seine beiden Söhne jetzt mitteilten - am 4. November nach längerer Krankheit im Alter von 84 Jahren.

Günter Ludwig war in Löwenberg, wie man so schön sagt, eine richtige Hausnummer. Das belegen einige Zahlen auf eindrucksvolle Art und Weise: 45 Jahre Vorsitzender des Männerchores, 25 Jahre Karneval, 24 Jahre Parlamentarier, 20 Jahre Schlossfest, Unternehmer. 2015 hat der damalige Bundespräsident Joachim Gauck den langjährigen Bürgermeister und Ortsbürgermeister von Löwenberg mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland („ Bundesverdienstkreuz”) ausgezeichnet. Der damalige brandenburgische Innenminister Karl-Heinz Schröter, der als Landrat von Oberhavel eine jahrelange Zusammenarbeit mit Günter Ludwig pflegte, überreichte Günter Ludwig seinerzeit die hohe Auszeichnung. Die Ehrung galt neben dem herausragenden ehrenamtlichen Wirken in der Kommunalpolitik auch dem Engagement Ludwigs im Männerchor Löwenberg.

Zu festlichen Anlässen trug Günter Ludwig oft ein rotes Jackett. Quelle: privat

Ein politischer Mensch war er schon immer. „Ich bin froh, ihn viele Jahre als Wegbegleiter an meiner Seite gehabt zu haben“, sagt Bürgermeister Bernd-Christian Schneck. Günter Ludwig sei es immer darum gegangen, für die Region das bestmögliche herauszuholen. Dass viele große Investitionen wie das Waldstadion, das Bürgerhaus oder auch das Feuerwehrgebäude in Löwenberg zustande gekommen sind, oder dass zahlreiche Straßen und Wege erneuert wurden, sei maßgeblich dem zähen Ringen Günter Ludwigs zu verdanken. Ein großes Steckenpferd von ihm sei es gewesen, sich um das kulturelle Leben in Löwenberg zu sorgen. Zahlreiche Veranstaltungen wie Fasching, Chorkonzerte oder Schlossfeste, die in Löwenberg lange Tradition waren, wären ohne ihn nicht denkbar gewesen.

Viele Investitionen in Löwenberg und in der Gemeinde Löwenberger Land hat Günter Ludwig mit angeschoben und sich dafür stark gemacht. Unter anderem auch für den Bau des Feuerwehrgerätehauses in Löwenberg, bei dessen Grundsteinlegung er hier unter anderem mit dem damaligen Landrat Karl-Hein Schröter (l.) und Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (2.v.l.) zu sehen ist. Quelle: privat

Günter Ludwig war auch immer ein Familienmensch und viele Jahre mit seiner Giesela verheiratet. Zur Familie gehören die beiden Söhne Roland und Hartmut sowie vier Enkel und zwei Urenkel. Der Löwenberger kam aus der Baubranche, wo er den Beruf des Betonbauers gelernt hatte. Unter anderem arbeitete er in Berlin als Bauleiter. Nach beruflichen Zwischenstationen machte er sich mit einem Baubetrieb selbstständig.

Bis zum Jahr 2014 hatte Günter Ludwig das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters des Ortsteils Löwenberg inne. Beerbt wurde er von seinem Enkel Mathias Ludwig. Das hat ihn mit großem Stolz erfüllt. „Ich gucke schon hin, was er macht, biete meine Hilfe an, aber rede ihm nicht rein“, hatte Günter Ludwig gesagt, der sich sicher war, das Amt in die richtigen Hände gelegt zu haben.

Schon vor und erst recht nach der Wende hat sich Günter Ludwig (2.v.l.) im Bereich der Kommunalpolitik engagiert. Hier ging es gemeinsam mit Bernd-Christian Schneck (l.) und dem damaligen Pfarrer Peter Engel (r.) darum, eine christliche Bürgerhilfe aus der Taufe zu heben. Quelle: privat

Kommunalpolitik gelernt hat er in der Adenauerstiftung in Bonn. Amtsausschussvorsitzender und Vorsitzender der Gemeindevertretung sowie Bürgermeister und Bauausschuss-Vorsitzender – Günter Ludwig kämpfte an vielen Fronten. Als Politiker war ihm stets wichtig, dass es in der Gemeindevertretung keine Fraktionen gab. Somit gab es auch kein Parteiengezänk. „Er hat sehr große Verdienste am Aufbau und der Gestaltung des Löwenberger Landes und ist für mich immer ein vertrauensvoller Ratgeber gewesen“, sagt Bernd-Christian Schneck. Er habe auch sehr hartnäckig sein können, wenn er etwas durchsetzen wollte, erinnert sich der Bürgermeister. Und Günter Ludwig selbst habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass es ohne eine gewisse Geradlinigkeit nicht geht. „Ob als Vorsitzender des Männerchors oder als Kommunalpolitiker – man braucht Disziplin. Und dazu muss man die Leute auch mal an die Kandarre nehmen.“

45 Jahre lang leitete Günter Ludwig den Löwenberger Männerchor. Dann gab er den Vorsitz an Wido Beier (M.) ab. Links. Günter Fiedler. Die Chorfahne im Hintergrund löste 1957 das im Krieg zerstörte Original ab. Quelle: Mischa Karth

Auf welchen Hochzeiten Günter Ludwig in seinem langen und erfüllten Leben auch immer tanzte, er habe alles, wie er sagte, aus Überzeugung gemacht: die Politik („war mit Leib und Seele dabei“), den Löwenberger Männerchor („mein Leben“), den Karneval („ich war vor allem zu DDR-Zeiten vielen ein Dorn im Auge“) oder das Schlossfest („da haben wir es richtig krachen lassen“).

Gratulation zum 80. Geburtstag von Günter Ludwig. Links: Bauamtsleiter und stellvertretender Gemeindebürgermeister Manfred Telm, Gemeindebürgermeister Bernd-Christian Schneck (2.v.l.) sowie Joachim Pönisch, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Liebenwalde-Löwenberger Land. Quelle: Uwe Halling

Nun hat das Herz von Günter Ludwig aufgehört zu schlagen. Ein Mann, der im Löwenberger Land Geschichte geschrieben hat, ist leise von dieser Welt gegangen. Er wird am Freitag, 20. November, um 14 Uhr auf dem Friedhof seines Heimatortes beigesetzt. Aufgrund der Corona-Beschränkungen bei Beisetzungen können nicht alle Wegbegleiter von Günter Ludwig zu dieser Zeit Abschied von ihm nehmen. Aber es wird auch im Anschluss an die Beisetzung natürlich möglich sein, ihm in kleineren Gruppen am Grab die letzte Ehre zu erweisen.

Von Bert Wittke