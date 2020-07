Das Maulbeerfest auf Gut Zernikow fällt zwar aus, die Ausstellung „Vom Maulbeerbaum zur Seide“ kann jedoch an allen Wochenenden besichtigt werden. Außerdem wird am Sonnabend die jährliche Sommerausstellung der Initiative Zernikow e. V. in der alten Brennerei eröffnet – mit Bildern von Fotograf Jürgen Graez.