Die Gutengermendorfer wünschen sich ein Dorfgemeinschaftshaus. Es fehlt ihnen ein Raum für Veranstaltungen von Vereinen und auch für private Feiern. Dorfgemeinschaftshäuser, die in der Vergangenheit in der Umgebung des Ortes entstanden sind, haben bei den Gutengermendorfern zusätzlich für Begehrlichkeiten gesorgt. Aus den genannten Gründen hat sich Ende des Jahres 2019 eine Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden, um nach Lösungsmöglichkeiten für das Problem zu suchen. Im Bauausschuss der Gemeinde Löwenberger Land am Mittwochabend werden nunmehr Ergebnisse dieser Bemühungen in Form ein erstes Konzeptes vor und zur Diskussion gestellt.

Die Kita brauchte mehr Platz

Anfang der 190er-Jahre wurde die ehemalige Dorfschule zu einem Gemeindezentrum umgebaut. Allerdings wurden die meisten Räume in der Folge für die Kindertagesstätte „Knirpsenland“ genutzt. Ein größeres Zimmer stand als Gemeinderaum zur Verfügung. Da die Kita jedoch bald mehr Platz zur Betreuung der Mädchen und Jungen brauchte, wurde dieser Raum bald gemeinschaftlich genutzt – für die Kinder, für Sitzungen des Ortsbeirates, für Zusammenkünfte des Dorfvereins und auch für private Gesellschaften, die dort zum Beispiel Geburtstage und Jubiläen feiert.

Entsprechend der Nutzung des Raumes musste dieser jeweils aus- beziehungsweise eingeräumt werden. Zudem stieg die Zahl der betreuenden Kinder weiter an, so dass der Raum schließlich komplett der Kita überlassen wurde.

Ortsbeirat ist unters Dach gezogen

Seither finden die Ortsbeiratssitzungen im Hortraum statt, der sich im Dachgeschoss des Gebäudes befindet. Auch dieser Raum muss entsprechend der Nutzung umgeräumt werden und ist zudem nicht barrierefrei zu erreichen. Finden Wahlen statt, so wird das Wahllokal im ehemaligen Gemeinderaum im Erdgeschoss eingerichtet. Seit die Toiletten im Erdgeschoss zu Kindertoiletten umgebaut wurden, gibt es derartige sanitäre Einrichtungen nur noch im Dachgeschoss. Folglich verfügt das Haus über keine barrierefreien Toiletten für Erwachsene. Ergebnis: Es fehlen im Dorf, das auch nicht über eine gastronomische Einrichtung oder ein Feuerwehrgerätehaus verfügt, Räumlichkeiten für Veranstaltungen und private Feiern.

Das Gelände der Kita „Knirpsenland“ bietet sich als Standort für ein Dorfgemeinschaftshaus an, weil es mit Blick auf den gesamten Ort zentral gelegen ist. Außerdem liegt Kitagelände unmittelbar am Dorfanger, wo die Gutengermendorfer ihre Feste feiern. Da die Kita selber komplett für Betreuungszwecke der Kinder benötigt wird, muss jedoch nach einer Alternative auf dem Gelände der Kita gesucht werden. Und natürlich ist eine klare Abgrenzung zur Kita notwendig.

Die Hülle des Nebengebäudes der Kita in Gutengermendorf ist vor einigen Jahren bereits saniert worden. Quelle: Bert Wittke

Auf dem Kitagelände befindet sich ein Nebengebäude, dessen Außenhülle im Jahr 2009 saniert wurde. Das Gebäude wird vom Ortsverein Gutengermendorf, der jedes Jahr die Mehrheit der Dorffeste organisiert, komplett als Lager genutzt. Eine Möglichkeit, so das Ergebnis der Arbeitsgemeinschaft wäre, das Lagergebäude als Dorfgemeinschaftshaus umzunutzen und dafür als Ersatz ein einfaches Gebäude zu errichten, das dann künftig als Lager dienen könnte.

Durchweg positive Reaktionen auf das Vorhaben

Eine andere Variante wäre der Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses hinter dem bereits existierenden Lagergebäude.Seit Anfang des Jahres haben die Mitstreiter der Arbeitsgemeinschaft Dorfgemeinschaftshaus schon zahlreiche Vorgespräche geführt, unter anderem mit Gemeindebürgermeister Bernd-Christian Schneck, Bauamtsleiter Manfred Telm, dem Leiter der Kitaverwaltung Max Schulze, dem Gemeindekirchenrat von Gutengermendorf, Pfarrerin Juliane Lorasch, der angrenzenden Nachbar-Familie und örtlichen Vereinen. Die Reaktionen auf das Vorhaben, so hieß es, seien durchweg positiv gewesen.

