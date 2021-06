Birkenwerder

Eigentlich wollte Friseurmeisterin Dörte Grünberg aus Birkenwerder für ihre Stammkunden einen kleinen Sektempfang starten: Doch Corona machte der 45-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Den Grund zum Feiern hatte Dörte Grünberg am 6. 6.: „Genau vor 15 Jahren hatte ich mich da selbstständig gemacht. So lange habe ich schon meinen eigenen Salon“, sagt Dörte Grünberg. „Hairdesign“ hat sie ihren Laden in der Clara-Zetkin-Straße 4 genannt.

Im Beruf ist Dörte Grünberg aber schon viel länger – 30 Jahre werden es im August. Am 10. August 1991 hatte sie ihre Ausbildung zur Friseurin begonnen – im Friseursalon Ebert in Bergfelde, wo sie bis zu ihrer Selbstständigkeit angestellt war. „Irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo ich für mich selbst arbeiten wollte“, sagt Dörte Grünberg. Am 6. Oktober 2005 hatte sie ihren Meisterbrief in der Tasche, der in ihrem Salon hängt. Zwei Jahre hat sie für ihren Meister die Schulbank gedrückt – neben der Arbeit in jeder freien Minute.

Am 10. August 2021 ist Dörte Grünberg 30 Jahre im Job

Schon früh war für die junge Dörte klar: Sie wollte nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, die Prothesen herstellten – Orthopädiemechanikermeister war ihr Vater. „Der Beruf ist zwar auch interessant, aber der Beruf der Friseurin sprach mich mehr an. Ich kann meine Kunden beraten, sie verschönern, glücklich machen und dabei auch noch kreativ sein. Das ist doch toll“, sagt Dörte Grünberg, die in Birkenwerder aufgewachsen ist und nur zehn Minuten Fußweg vom Salon im Haus ihrer Eltern wohnt. Manchmal nimmt sie auch das Fahrrad oder bei Regenwetter das Auto, um zum Salon zu kommen. Schließlich soll die Frisur auch zu Dienstbeginn sitzen.

Froh seien sie und ihre Kollegin Simone, endlich wieder nach der Corona-Durststrecke arbeiten zu können. Untätig waren die Frauen aber während der Zwangspause trotzdem nicht. „Wir haben den Salon neu gestrichen“, sagt Dörte Grünberg. Statt pastellfarbenen Gelbtönen sind die Wände jetzt weiß und wieder mit Stoffbannern samt Frisurenvorschlägen dekoriert. „Weiße Wände lassen sich doch einfacher nachstreichen, falls doch mal ein Farbspritzer an der Wand landet“, sagt die Friseurmeisterin, die sich regelmäßig in Seminaren fortbildet.

Schwerpunkte wie neue Trends zu Steck- und Langhaarfrisuren oder neue Farbtechniken werden da vermittelt bis hin zu Kenntnissen über Farb- und Typberatungen. Auch der Laden wurde während des ersten Lockdownes coronagerecht umgestaltet, damit Abstandsregeln eingehalten werden können. Diesbezüglich war auch wieder ein Seminar zu Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit fällig. Demnächst will sie sich schon wieder „auf die Schulbank setzen“. „Meine Kollegin Simone und ich wollen beim DRK einen Erste-Hilfe-Kurs auffrischen. Man weiß ja nie, wofür man ihn mal brauchen kann“, sagt Dörte Grünberg.

Die Kundschaft schätzt die gemütliche Atmosphäre im Salon

Seit Oktober 2013 ist Friseurin Simone mit im Boot. Anfangs nur einen Tag pro Woche, aktuell sind es drei Tage die Woche. „Unser Kundenstamm ist stetig gewachsen, sodass ich immer mehr Simones Verstärkung brauchte. Vielleicht arbeitet sie ja bald sogar vier Tage die Woche im Salon“, sagt Dörte Grünberg. Aktuell sei im Salon so viel zu tun, dass die Frauen nicht mal Zeit fänden, sich gegenseitig die Haare zu schneiden – selbst ist da die Frau.

Die Kundschaft schätze die gemütliche Atmosphäre im Salon. „Die Leute sagen oft, dass es bei uns mit den Korbmöbeln und dem gestalteten Ambiente gemütlich wie im Wohnzimmer ist“, sagt Dörte Grünberg. „Einige Leute wollten sich sogar schon auf unserem Korkparkett die Schuhe während des Frisierens ausziehen.“ Eine Klimaanlage sorge auch bei heißen Temperaturen wie jetzt für ein angenehmes Raumklima. Auch vor dem Salon geht es bunt und gepflegt zu. Im Vorgarten hat Dörte Grünberg Geranien, Margeriten, Nelken, Stiefmütterchen und einen Oleander gepflanzt. Im Herbst haben dann wieder Astern und Co. ihren Auftritt.

Übrigens: Sonnenanbetern rät die Expertin, nicht nur die Haut, sondern auch das Haar zu schützen. „Die Haarspitzen trocknen schnell aus, wenn man sich häufig und lange in der Sonne aufhält.“ Spezieller Sonnenschutz auch für das Haar könne den Farbglanz erhalten und einer Austrocknung vorbeugen.

Von Jeannette Hix