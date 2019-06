Oranienburg

Offenbar in der Nacht zum 8. Juni brachten unbekannte Täter mit schwarzer Farbe in der Eichenallee in Oranienburg verfassungsfeindliche Symbole auf die Fassade eines Discounter auf. Zudem wurde ein Hakenkreuz aufgebracht und zusammenhanglose Beleidigungen aufgesprüht. Durch die Marktleitung wurde eine Firma mit der Beseitigung der Schmierereien beauftragt. Die Kriminalpolizei der Direktion hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline