Oranienburg

Zwar waren im Landkreis keine böllerfreien Zonen eingerichtet wie zum Beispiel in Potsdam oder teilweise im Landkreis Havelland. Aber der von der Bundesregierung gestoppte Verkauf von Feuerwerkskörpern schlug sich auch in Oberhavel nieder. Insgesamt wurde im Landkreis etwas weniger geböllert und es stiegen weniger zischende bunte Raketen in den Nachthimmel. Aber an vielen Ecken und in vielen Wohngebieten war trotz allem doch fröhliche Silvesterstimmung mit Böllern und Co. aufgekommen. „Mich hat gewundert, wie viele Leute sich doch noch vor dem Verkaufsstopp Feuerwerkskörper und Co. besorgt haben mussten. Insgesamt war es zwar ruhiger in der Stadt, aber stellenweise wurde doch viel geknallt“, sagt Sabine Gehrke (48) aus Oranienburg.

Sandra Müller empfand die Silvesternacht ruhiger – Trixi war darüber auch sehr froh. Sandras Wunsch: Normalität. Quelle: Robert Roeske

Sandra Müller (43) und Hündin Trixi ergreifen eigentlich Silvester immer die Flucht aus der Stadt. „Trixi hat große Angst vor der Knallerei. Darum sind wir all die Jahre immer zur Ostsee geflüchtet. Aber das ging ja diesmal nicht. Insgesamt fand ich, dass es in Oranienburg ruhiger war als sonst“, sagt die Verkäuferin. Für 2021 wünscht sie sich, dass Corona endlich in den Griff zu bekommen ist und dass die Leute wieder entspannter werden. „Man spürt allgemein die Verunsicherung der Leute. Viele sind auch deutlich gestresster als sonst“, sagt die Oranienburgerin.

Olga Ettinger hat ihre Schwester in Oranienburg besucht und hofft, dass 2021 wieder die Schwimmbäder öffnen. Quelle: Robert Roeske

Die Sache mit der Normalität kann Olga Ettinger (68) nur unterstreichen. Silvester hat die Berlinerin ihre Schwester in Oranienburg besucht. „Wir haben um Mitternacht herum einen Spaziergang durch die Stadt gemacht und uns an bunten Raketen erfreut. Ich fand eigentlich nicht, dass in Oranienburg weniger los war als im Vorjahr. Für 2021 wünsche ich mir, dass endlich wieder die Schwimmhallen öffnen und meine Tanzschule. Der Sport fehlt mir sehr. Für die Tanzschule habe ich eine Clubkarte. Wir tanzen dort Tango und lateinamerikanische Tänze und so – Himmel, wie mir das fehlt.“

Karl Jurk aus Sachsenhausen schlenderte um Mitternacht die Chausseestraße entlang. Er wünscht sich Gesundheit. Quelle: Robert Roeske

Rund um Mitternacht durch die Stadt zu pilgern, das hat – wie jedes Jahr – auch Karl Jurk (70) aus Sachsenhausen gemacht. Der ehemalige Heizer vom alten Filmpalast ist die Chausseestraße entlanggeschlendert. „Dort war es doch schon ruhiger als in den vergangenen Jahren. Es wurde weniger geknallt. Das fand ich aber, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm. Das Geböllere ist mir immer viel zu laut. Aber wenn die bunten Raketen in den dunklen Himmel steigen, das finde ich schön.“ Für 2021 hat der Rentner eigentlich nur einen Wunsch. „Ich will gesund bleiben“, sagt er bescheiden.

Das wünscht sich auch Gerhard Preuß (73) aus Velten. Er hatte es sich in der Silvesternacht mit seiner neuen Lebensgefährtin gemütlich gemacht. Auch er hat die Silvesternacht ruhiger empfunden als die vergangenen Jahre. „Meinetwegen kann der Silvesterkrach aber ganz wegfallen. Das ist mir immer alles viel zu laut.“ Für 2021 hat der Rentner noch einen Wunsch auf Lager. Dass er noch viele glückliche Jahre mit seiner Lebensgefährtin erleben kann. Die Sache mit der Impfung gegen Corona sieht er aber skeptisch. Scherzhaft zieht er einen Vergleich. „Ich habe mir 1976 einen Audi 100 gekauft. Es war die erste Serie. Ich hatte mit dem Auto so viel Ärger, dass ich mir geschworen habe, nie wieder die erste Serie zu favorisieren. So sehe ich das auch mit der Impfung. Ich warte erstmal ab. Gibt es im Rahmen der Impfmaßnahme keine Komplikationen, werde ich mich auch impfen lassen.“

Hicri Polat vom Döner-Imbiss am Bahnhof hat den Silvesterkult vermisst. Quelle: Robert Roeske

Silvester ausfallen lassen? Das kann sich Hicri Polat (24) vom neuen Döner-Imbiss am Bahnhof gar nicht vorstellen. Dem jungen Mann war in der Silvesternacht viel zu wenig los. Aber er sehe auch die Notwenigkeit ein, Massenansammlungen auf der Straße zu vermeiden, um die Krankenhäuser zu entlasten. Er habe sich aber zum Glück noch vor dem Verkaufsstopp von Silvesterzeug mit ein paar Raketen und Co. eindecken können. „Für das Jahr 2021 wünsche ich mir einfach nur Gesundheit und Glück“, sagt der junge Mann. In dem Bistro soll es schon bald auch original zubereitetes Döner Kebab geben. Man wolle 2021 voll durchstarten, ist zu erfahren.

Maximilian Bievor hat die Silvesternacht ruhiger empfunden. Er hofft 2021, dass die Gemeinschaft zurückkehrt. Quelle: Robert Roeske

Das hat sich auch Maximilian Bievor (26) aus Lehnitz vorgenommen. Auch bei ihm verlief die Silvesternacht ruhiger als sonst. „Ich habe mit meinem Papa gefeiert. Wir hatten noch ein paar Knaller von 2019.“ Mit seiner Mutter hatte sich der junge Mann Weihnachten getroffen. „Wegen Corona haben wir das sicherheitshalber so aufgeteilt. 2021 wird hoffentlich bald wieder Normalität einkehren. Ich vermisse die Gemeinschaft.“

Von Jeannette Hix