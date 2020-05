Ernüchternde Informationsveranstaltung mit Gewerbetreibenden und Dienstleistern am Mittwochabend im Bürgerhaus in Löwenberg: Während der Zeit der Straßenbauarbeiten, die von August bis in den Oktober hinein reichen werden, sind mehrwöchige Vollsperrungen unumgänglich. 2021 kommt übrigens der Kreisverkehr in Gransee an die Reihe.