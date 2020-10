Haushaltsentwurf in Zeiten von Corona: Landkreis investiert rund 30 Millionen Euro

Oberhavel

Rund 30 Millionen Euro wird der Landkreis Oberhavel im kommenden Jahr investieren. Am Mittwoch stellte Kämmerer Norman Sowada den Haushaltsentwurf in der Kreisverwaltung vor. „Wir hatten einen wirtschaftlich starken Einbruch zu verzeichnen, die schnelle Erholung ist weiterhin fraglich“, erklärte Sowada eingangs zur Corona-Situation. Allerdings sei der Kreis wegen seiner starken Wirtschaft und der ländlichen Struktur nicht so stark von der Pandemie betroffen wie andere Regionen.

Die Arbeitslosenzahlen seien nach wie vor auf niedrigem Niveau, man müsse keine Schulden aufnehmen, der Hebesatz bleibe stabil bei 32,9 Prozent – und der Haushalt sei ausgeglichen. „Wir sind ein gesunder Landkreis mit gesunden, kreisangehörigen Kommunen“, betonte Sowada, der wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant einen Doppel- sondern einen Einzelhaushalt erstellen ließ. Man fährt auch in der Kreisverwaltung auf Sicht.

Rund zehn Millionen Euro für Schulen

Rund drei Millionen Euro sollen in den Businesspark III in Velten fließen (ehemaliges Ingenieursgelände in Hohenschöpping), 2,3 Millionen in den Bau des Technischen Ausbildungszentrums ( TAZ) für die Wehr. 3,1 Millionen Euro fließen in den Bereich Brandschutz/ Katastrophenschutz/Rettungsdienst. Rund 5,4 Millionen Euro will der Kreis für die Erneuerung seiner Straßen in die Hand nehmen – und 1,2 Millionen Euro sollen für das Projekt der Digitalisierung in der Verwaltung aufgewendet werden. Rund zehn Millionen Euro indes sollen in die Schulen fließen – darunter der Neubau der Zürner-Oberschule in Velten, 1,4 Millionen in die Erweiterung des Bollhagen-Gymnasiums, 2,3 Millionen in den Neubau der Sporthalle der Torhorst-Gesamtschule und 3,5 Millionen Euro in den Neubau der Exin-Förderschule in Zehdenick.

Insgesamt beträgt das Gesamtvolumen dieser Schulinvestitionen über die Jahre rund 30 Millionen Euro. Auch personell rüstet die Verwaltung auf, der Kreis schafft 92 neue Stellen – dann sind es 1254. Unter anderem sollen der Fachbereich Digitalisierung in der Verwaltung aufgebaut werden, auch der Bereich Gesundheitsschutz müsse gestärkt werden. Rund 72,6 Millionen Euro an Personalaufwendungen macht das in Zahlen rund 66,5 waren es noch 2020, so Kämmerer Sowada.

Ein Strategiepapier bestimmt den Haushalt

Trotz der Pandemie bleibe die Haushaltslage stabil, dies sei auch den stabilen vergangenen Haushaltsjahren zu verdanken. Die Kreisumlage trägt 103,2 Millionen Euro zum Gesamtbudget bei. Die Umlagegrundlagen, die vor allem Ausdruck der finanziellen Stärke der Kommunen seien, steigen im kommenden Jahr auf rund 314 Millionen Euro. „Bei der Berechnung der Kreisumlage haben wir die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen geprüft und berücksichtig“, erklärte Oberhavels Kämmerer.

Er betont zudem, dass die Grundlage des Haushaltsentwurfs der 2018 beschlossene Strategieprozess mit Handlungsfeldern wie Digitalisierung, die Schaffung wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze und eine gute Bildung und Ausbildung – von der Kita bis zur Lehre – sei. „Wir wollen die Zukunft gestalten und nicht reagieren, sondern agieren“, so Kämmerer Norman Sowada.

Ende Dezember wird der Entwurf beschlossen

Trotz der aktuell positiven Zahlen bleibt der Ausblick für den Haushalt ungewiss. Ein Risiko für den Haushalt seien unter anderem die weltwirtschaftliche Situation, bedingt durch die Pandemie. Die zunehmende Verschuldung großer Industrienationen drücke die Zinsmargen. Auch die Verschuldungssituation auf Landesebene sei ein Problem. Es gebe zudem eine hohe Inflation im Baubereich.

Am Mittwoch stellte Sowada den 483 Seiten starken Entwurf im Kreistag vor, nach der Beratung in den Fachausschüssen soll das Papier am 16.Dezember im Kreistag beschlossen werden.

Von Marco Paetzel