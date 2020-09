Birkenwerder

Zwei Tage früher: Die Vollsperrung der A10 konnte bereits am Samstag aufgehoben werden, teilte die Havellandautobahn GmbH & Co. KG am Sonntagvormittag mit. Eigentlich hätte die Straße im Zuge von Bauarbeiten noch bis zum 7. September gesperrt bleiben sollen.

Die Bauarbeiten im Zuge des Ausbaus der A10 an der Anschlussstelle (AS) Birkenwerder gingen demnach schneller voran. Dort, an der Überführung der B96 und L20, wurde eine Behelfsbrücke eingehoben, um die alte Brücke abreißen und wieder neu aufbauen zu können. Bereits am Samstag gegen 23.30 Uhr konnte die Straße in Fahrtrichtung Prenzlau zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck, sowie in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Dreieck Kreuz Pankow und Anschlussstelle Birkenwerder wieder freigegeben werden.

Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter fließendem Verkehr ausgebaut, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

Von MAZonline