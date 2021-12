Heilig Abend in Oberhavel: Gottesdienste mit Corona-Auflagen

Oberhavel

Auch in diesem Jahr ist keineswegs sicher, dass überall in Oberhavel die Weihnachtsgottesdienste stattfinden werden. Wegen der Pandemielage haben einige Kirchengemeinden ihre Veranstaltungen abgesagt. So werden im Mühlenbecker Land die Gottesdienste am Heiligabend nur online angeboten.

Den Weihnachtsgottesdienst nur online anzubieten, kommt für die Kremmener Gemeinde nicht in Frage. „Online guckt bei uns keiner“, sagt Matthias Dill, der im Sekretariat in Kremmen arbeitet. „Gerade die Senioren sagen uns, dass sie dann lieber den Fernsehgottesdienst anschauen“, so Dill am Dienstag. Die Christvesper in Kremmen findet diesmal allerdings draußen, auf dem Kirchplatz statt. Beginn ist um 17 Uhr. Zwischen Kirche und Pfarrhaus werde eine Bühne stehen. Der Posaunenchor spielt, es gibt auch ein Krippenspiel. Gesungen werde aber nicht.

Maskenpflicht und Abstand in Beetz

In den Kirchen finden die Christvespern um 15.30 Uhr in Staffelde und Groß-Ziethen und um 17 Uhr in Sommerfeld statt. Um 22 Uhr ist ein Gottesdienst in Beetz geplant. „Wir gehen davon aus, dass nicht so viele kommen wie sonst“, so Matthias Dill. Überall gilt die Maskenpflicht und Abstand halten.

In Flatow findet Heiligabend um 17 Uhr ein Gottesdienst statt. Auch dort sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten, dazu eine FFP2-Maske und die 3G-Regel, also geimpft, getestet oder genesen. Entsprechende Nachweise sind mitzuführen.

Ein Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel gibt es Heiligabend um 17 Uhr auf dem Kirchberg in Marwitz. Einige Bänke für Personen, die nicht länger stehen können, sind vorhanden. Eine Registrierung per App ist vor Ort möglich.

Nur 150 Menschen pro Christvesper in Oranienburg

Die evangelische Kirchengemeinde Oranienburg wird, sofern es keine neuen Regelungen seitens der Landesregierung gibt, am Heilig Abend um 15, 17 und 22.30 Uhr Christvespern in der Nicolaikirche feiern. „Aus pandemischen Gründen ist der Zutritt nur für jeweils 150 Personen möglich“, teilt Pfarrer Friedemann Humburg mit. Hinein kommt auch nur, wer eine Eintrittskarte vorweisen kann. Diese sind im Gemeindebüro in der Lehnitzstraße 32 und im Eine-Welt-Laden auf dem Boulevard in der Bernauer Straße erhältlich. „Dies gilt auch für die Christvespern um 15 Uhr in Schmachtenhagen.“ Für die Christvespern um 17 und 22.30 Uhr sind noch Karten im Gemeindebüro in der Lehnitzstraße 32 und im Eine-Welt-Laden auf dem Boulevard in der Bernauer Straße erhältlich.

2G in Germendorf

Die Christvesper in Germendorf um 17 Uhr findet unter 2G-Bedingungen statt. „Teilnehmer müssen bitte ihre Impf- oder Genesenennachweise mitbringen“, erklärt Pfarrer Anrdt Farrack. Vor dem Gemeindehaus in der Florastraße in Lehnitz findet um 15 Uhr ein Gottesdienst statt.

In Sachsenhausen findet der Christvesper neben der Kirche statt: Um 15 und um 18 Uhr kann man sich dort unter Einhaltung der 3G-Regel einfinden.

Zum Heilig Abend lädt die Evangelisch-methodistische Kirche Oranienburg (KiC) Kinder und Erwachsenen um 15 Uhr zu einem Kurzgottesdienst vor der Kirchentür in der Julius-Leber-Straße 26 unter freiem Himmel ein. „Dabei wird auch das Friedenslicht aus Bethlehem weitergegeben, das jedes Jahr durch Pfadfinder nach Europa gebracht wird“, erklärt Pastor Andreas Fahndert. Neben einer Maske kann auch ein Kerzengefäß mitgebracht werden.

In Zehlendorf findet der Gottesdienst am Heiligen Abend um 15 Uhr in der Kirche Zehlendorf statt. „Aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln sind die Plätze begrenzt“, teilt Ulrike Gartenschläger im Auftrag des Gemeindekirchenrates Zehlendorf mit. Die Gemeinde bitte darum, vom Einlass ab 14.30 Uhr Gebrauch zu machen. Wer sich die Weihnachtsgeschichte unter freiem Himmel ansehen will, der kann dies gegenüber am Pfarrhaus tun: Die biblische Weihnachtsgeschichte wird am Zaun des Pfarrhauses direkt gegenüber der Kirche in wölf großen Bildern und kurzen Texten dargestellt.

3G und Veranstaltungen im Freien im Löwenberger Land

Aufgrund von Bauarbeiten in der Kirche findet der Liebenwalder Christvesper am 24. Dezember um 18 Uhr in der Kirche in Hammer statt. Am gleichen Ort kann man um 16.30 Uhr bereits dem Krippenspiel beiwohnen. In Liebenthal findet der Gottesdienst bereits um 15 Uhr statt. Um 14.30 findet der Christvesper vor der Kapelle in Freienhagen statt. In Nassenheide geht es um 16.30 Uhr los, ebenso in Friedrichsthal.

Im Löwenberger Land wird an Heilig Abend um 18 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche Löwenberg stattfinden. Diese Veranstaltung findet unter Einhaltung der 3G-Regel statt, erklärt Pfarrerin Ruth-Barbara Schlenker. Zudem wird es Krippenspiele unter freiem Himmel geben: Um 14.30 Uhr sowohl in Löwenberg als auch in Grüneberg, um 16 Uhr in Teschendorf. Wer am Heiligen Abend mal etwas Neues ausprobieren möchte, dem sei die Meditation um 23 Uhr an der Kirche Grüneberg ans Herz gelegt. Auch diese Veranstaltung findet draußen statt.

In Leegebruch hat man zu gleich zwei Terminen die Möglichkeit, am Christvesper mit Krippenspiel teilzunehmen: Um 15 und um 17 Uhr geht es jeweils in der Leegebrucher Kirche los. Um 22 Uhr wird zur Christnachtfeier eingeladen.

Von MAZonline