Heimische Produkte weiter auf dem Vormarsch – Regio-Kiste erfreut sich großer Beliebtheit

Die Lust auf Leckeres vom Lande ist ungebrochen - auch im Jahr 2020, das vor allem von der Corona-Pandemie bestimmt wird. Die Tendenz, regional und vor Ort heimische Produkte einzukaufen, hält weiter an. Petra Fähnrich bemerkt sogar, dass immer mehr Menschen im Norden Oberhavels lieber regionale Erzeugnisse einkaufen als Massenware im Supermarkt. In ihrem Granseer Geschäft „Zum Guten Tropfen“ können Kunden neben einzelnen Produkten verschiedener Erzeuger auch die sogenannte Regio-Kiste erwerben, die sie sich nach eigenen Wünschen zusammenstellen können - je nach Geschmack und Geldbeutel.

Idee erstmals 2011 auf der grünen Woche vorgestellt

Dass die Idee zur Vermarktung regionaler Produkte aus der Seenplatte, die erstmals auf der Internationalen Grünen Woche 2011 vorgestellt wurde, solch ein Erfolg werden würde, damit hatte Petra Fähnrich nicht gerechnet. Wurden in den ersten vier Jahren von 2011 bis 2014 noch insgesamt 12 233 Produkte einzeln oder in einer der handgefertigten Holzkisten verkauft, waren es 2019 allein in einem Jahr 9017 Produkte und 507 Regio-Kisten. Mehr als 30 Produkte, vom Apfelsaft bis zum Mürbeteig-Keks aus der Seenplatte, stehen zur Auswahl.

Ein neuer Erzeuger von Produkten für die Regio-Kiste Regio-Kiste in Gransee ist Patrick Klimpel. Seit 2011 kreiert er in seiner kleinen Rösterei in der Mühle Tornow Kaffeemischungen für Feinschmecker. Quelle: Regio Nord

Dabei ist Petra Fähnrich stets darauf bedacht, ihren Kunden - auch im Hinblick auf das kommende Weihnachtsgeschäft - neue Anbieter zu präsentieren und ins Sortiment aufzunehmen. Seit diesem Jahr sind gleich zwei Erzeuger neu dabei. Patrick Klimpels Himmelpfort Kaffee ist längst deutschlandweit bekannt. Seit 2011 kreiert er in seiner kleinen Rösterei in der Mühle Tornow Kaffeemischungen für Feinschmecker. Das Aroma hat auch Petra Fähnrich überzeugt. Das Geheimrezept für den puren Kaffeegenuss? Das fasst Patrick Klimpel mit wenigen Worten zusammen: „Eine große Portion Fachwissen und ein kräftiger Schuss Liebe zum Handwerk.“ Höchste Bohnenqualität und faire Produktionsbedingungen sind dem jungen Unternehmer dabei besonders wichtig. „Handgepflückte Bohnen aus ausgewählten Kleinanbaugebieten und die aufwendige Trommelröstung machen unseren Kaffee so geschmacksintensiv“, sagt Patrick Klimpel.

Manuela Röhken in ihrem Kraatzer Gartenparadies. Quelle: privat

Für die richtige Würze im Leben sorgen Manuela Röhkens Salzmühlen mit wilden Blüten und Kräutern, die es seit Oktober ebenfalls in Petra Fähnrichs Laden im Angebot gibt. Diese eignen sich zum Beispiel zum Veredeln von sonntäglichen Frühstückseiern, Butter, Quark und Salat. Meersalz verfeinert die Kraatzerin mit handgepflückten essbaren Wildpflanzen. Dafür bietet sich ihr die überwältigende Fülle einer wilden Wiese hinter ihrem Wohnhaus an, wo die Kräuterpädagogin täglich - am liebsten barfuß - Kräuter sammelt. Bei geführten Entdeckungsreisen durch ihren Garten vermittelt sie historische Geschichten und biologische Details zu den jungen Wilden. Sie schenkt ihren Besuchern Entspannung und Freude, weckt Begeisterung für die kleinen natürlichen Dinge. „Die Reise durch meinen Garten ist vor allem ein Genuss für die Sinne“, sagt sie. Aus den essbaren Fundstücken bereitet die Kräuterpädagogin mit ihren Gästen anschließend köstliche Menüs zu.

